شبستان حضرت زهرا(س) حرم حضرت معصومه(س) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت معصومه(س) عصر سه‌شنبه در سالروز میلاد دخت نبی اکرم(ص) با حضور علما، روحانیون و مسئولان برگزار شد.

در این مراسم آیت الله حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، آیت الله سید محمد سعیدی تولید آستان مقدس حضرت معصومه(س)، حجت الاسلام ملکا رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، سرمست استاندار قم و برخی دیگر از مسئولان حضور داشتند.

محمود نژاد معاون اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در این مراسم گفت: ساخت صحن و شبستان حضرت زهرا(س) به وسعت هزار و ۲۰۰ متر مربع ۴ سال به طول انجامید.

وی افزود: هزینه احداث شبستان جضرت زهرا(س) از محل اعتبارات آستان مقدس حضرت معصومه(س)، خیرین و کمک‌های مردمی بوده است.

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) بیان کرد: این صحن با معماری خاص و زیبای خود دارای ۳ درب ورودی و یک پنجره فولاد رو به مضجع شریف کریمه اهل بیت(ع) است.

طرح جامع حرم حضرت معصومه(س) رونمایی شد

وی ادامه داد: همچنین در این مراسم طرح جامع حرم حضرت فاطمه معصومه(س) رونمایی شد که این طرح شش سال پیش با این نگاه که از توسعه های جزیره ای فاصله بگیریم در دستور کار قرار گرفت.

محمودنژاد با اشاره به اینکه این طرح جامع در ۴ جلد و ۵ بخش در عناوین مختلف تدوین شده است، گفت: از ویژگی‌های این طرح انطباق آن با طرح تفصیلی شهر است.

کلنگ پروژه شبستان امیرالمؤمنین(ع) حرم حضرت معصومه(س) به زمین خورد

وی با بیان اینکه ظرفیت حرم مطهر در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بیش از ده برابر شده است، افزود: در سال بیش از ۲۳ میلیون زائر در قم حضور می‌یابند که نیاز است فضای زیارت برای آنها پیش بینی شود بدین جهت کلنگ پروژه ساخت شبستان امیر المؤمنین(ع) به زمین خواهد خورد.

معاون فرهنگی حرم حضرت معصومه(س) نیز در این مراسم اظهار کرد: اگر آسایشی ایجاد می شود در واقع بستری برای انتقال مفاهیم اهل بیت(ع) است.

وی گفت با توجه به اینکه زیارت یک حرکت تشریفاتی نیست و حرم ها محل فراگیری معارف اهل بیت هستند ما نیز در این مسیر جرکت می کنیم.

حجت الاسلام مهدی احمدی ابراز کرد: مسجد در عصر پیامبر(ص) محل تلاوت قرآن و تفسیر قران بود و این برنامه ها به قدری گسترش یافته بود که گاهی اوقات فضا کم می آمد و از برخی خانه ها ی اطراف استفاده می کردند.

حرم حضرت معصومه(س) نگین شهر قم است

معاون عمرانی استانداری قم هم در این مراسم بیان کرد: حرم حضرت معصومه(س) نگین شهر قم است و لذا توجه به این نگین و توسعه آن بسیار مهم است.

محسن بهشتی تصریح کرد: در گذشته توسعه ها به صورت جزیره ای بود و به همین خاطر پیوند خوبی ایجاد نمی شد لذا تدوین طرح جامعی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این طرح انتظارات حرم و شهر از یگدیگر کاملا دیده شده است افزود: ۵۸ هزار میلیارد ریال هزینه برای اجرای ۱۳ پروژه مختلف در طرح جامع حرم حضرت معصومه(س) پیش بینی شده است که ۷۵ درصد این مبلغ برای تملک هزینه می‌شود.

معاون استاندار قم گفت: برای تحقق پذیری اولین طرح جامع اماکن مذهی در جهان اسلام علاوه بر تأمین اعتبار، انتظار است تا نهادها و خیرین همکاری لازم را با آستانه مقدس بانوی کرامت داشته باشند.