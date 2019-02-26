جلسه شامگاهی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بوجه سال ۹۸ به پایان رسید.

طبق گفته لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، جلسه بعدی مجلس جهت ادامه بررسی بودجه سال آینده فردا صبح برگزار خواهد شد.