  1. سیاست
  2. مجلس
۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۳۲

دقایقی پیش؛

جلسه شامگاهی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ پایان یافت

جلسه شامگاهی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ پایان یافت

جلسه نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بوجه سال ۹۸ به پایان رسید.

طبق گفته لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، جلسه بعدی مجلس جهت ادامه بررسی بودجه سال آینده فردا صبح برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4553582
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه