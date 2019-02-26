به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۸، چند بند از تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ج) تبصره ۱۱ دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی در ردیفهای نیروهای مسلح را برای هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی اختصاص دهد.
مطابق با بند الحاقی ۲ این تبصره در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲/ ۱۳۸۹، تخلفات و جریمههای رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود. بر این اساس کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
همچنین بر اساس بندالحاقی ۴ تبصره ۱۱ در اجرای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۶ /۹/ ۱۳۹۴، به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفتدرصد (۷%) توسط خود این افراد پرداخت میشود.
نظر شما