سرمایه گذاری و اشتغال راه توسعه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری ما نباید برای سرمایه گذاران تعیین تکلیف کنیم زیرا آنها روی حوزه کاری خود شناخت دارند.

وی افزود: وظیفه ما هماهنگی بخش‌های مختلف است تا سرمایه گذاران در کمال آرامش کار خود را انجام دهند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان با بیان اینکه توسعه استان به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال وابسته است، گفت: زیرساخت‌های موجود در استان برای کمک به سرمایه گذاران مهیا بوده و سرمایه گذاری ایجاد اشتغال را هم به دنبال دارد و یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه گلستان است.

حمیدی تصریح کرد: امیدوارم بهترین استفاده را از سرمایه گذاران داشته باشیم تا از امتیازاتی که دولت برای آنها در نظر گرفته نهایت بهره را ببرند.