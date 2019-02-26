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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۴۷

معاون اقتصادی استاندار گلستان:

سرمایه گذاری و اشتغال راه توسعه گلستان است

سرمایه گذاری و اشتغال راه توسعه گلستان است

گرگان – سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: توسعه استان گلستان با سرمایه گذاری و اشتغال امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری ما نباید برای سرمایه گذاران تعیین تکلیف کنیم زیرا آنها روی حوزه کاری خود شناخت دارند.

وی افزود: وظیفه ما هماهنگی بخش‌های مختلف است تا سرمایه گذاران در کمال آرامش کار خود را انجام دهند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان با بیان اینکه توسعه استان به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال وابسته است، گفت: زیرساخت‌های موجود در استان برای کمک به سرمایه گذاران مهیا بوده و سرمایه گذاری ایجاد اشتغال را هم به دنبال دارد و یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه گلستان است.

حمیدی تصریح کرد: امیدوارم بهترین استفاده را از سرمایه گذاران داشته باشیم تا از امتیازاتی که دولت برای آنها در نظر گرفته نهایت بهره را ببرند.

کد مطلب 4553598

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