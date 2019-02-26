اولاند: تصمیم ترامپ درباره سوریه اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری سابق فرانسه امروز سه شنبه در اقلیم کردستان عراق در سخنانی گفت: عقب‌نشینی آمریکا، ترکیه را به تهدیدی برای کُردهای سوریه تبدیل می‌ کند.

رئیس جمهوری پیشین فرانسه تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای امریکا از سوریه را «شتاب‌ زده» و «اشتباهی بزرگ» خواند و گفت که این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا عواقب ناگواری برای نیروهای کُرد و همچنین نابودی کامل داعش در پی خواهد داشت.

رئیس جمهوری سابق فرانسه در این باره بر ادامه همکاری میان نیروهای ائتلاف با متحدان کرد در عراق و سوریه تاکید کرد.

وی در این باره ادامه داد: نگرانی دیگر من درباره درگیری‌ های سوریه، تهدید ترکیه برای کُردهای سوریه است. داعش نیز می تواند با استفاده از حملات انتحاری از این موقعیت برای بازگشت خود سوء استفاده کند.

رئیس جمهوری پیشین فرانسه با ادعای ادامه تهدید داعش افزود: باید مراقب باشیم. نمی توانیم بگوئیم که کار داعش به پایان رسیده و ما آن را شکست داده‌ایم. این گروه همچنان یک تهدید است و ممکن است دوباره جان بگیرد.