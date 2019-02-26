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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۳:۰۸

فرماندار هشترود مطرح کرد:

ایجاد شبکه های توزیع یکی از گام های موثر در مبارزه با قاچاق کالا

ایجاد شبکه های توزیع یکی از گام های موثر در مبارزه با قاچاق کالا

هشترود- فرماندار هشترود گفت: توزیع سیستمی و ایجاد سامانه و شبکه های توزیع یکی از گام های موثر در مقابله با قاچاق کالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان عصر امروز سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان هشترود با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی دولت به منظور مدیریت کشور در برابر تحریم ها ناچار به انجام تمهیداتی از قبیل پرداخت ارز یارانه ای و وارد کردن کالاهای اساسی به کشور هستیم، گفت: در این شرایط نحوه توزیع چنان باید باشد که عموم مردم بتواند کالاهای ضروری را با قیمت واقعی خریداری کنند.

وی ادامه داد: ولی اگر توزیع غیر نظام مند و غیر شبکه ای باشد منجر به کمبود کالا شده و افزایش قاچاق وگرانی را در پی خواهد داشت.

وی در همین خصوص ضمن ابراز گلایه از نحوه توزیع کالاهای یارانه ای از جمله نهاده های دامی در شهرستان گفت: متاسفانه در این خصوص کوتاهی هایی صورت گرفته است.

فرماندار هشترود افزود: با اینکه این مورد و موارد مشابه عرضه خارج از شبکه بوده و قاچاق کالا محسوب نمی شوند اما لازم است اهتمام ویژه در توزیع کالاهای اساسی داشته باشیم که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند و تنها راه مقابله با این مسئله ایجاد سیستم و سامانه شبکه ای به منظور توزیع نظام مند اقلام ضروری است تا جلو سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان گرفته شود.

وی افزایش غیرمتعارف قیمت گوشت در هفته های اخیر را ناشی از کاهش ارزش پولی ملی دانست و گفت: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی ظالمانه ای را علیه نظام و کشور آغاز کرده، کاهش ارزش پول ملی و عدم نظارت کافی و مدیریت صحیح منجر می شود تا هر از چندگاهی شاهد بروز بحران در قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم باشیم.

 وی خاطر نشان کرد: عده ای افراد سودجو دام را بصورت زنده از کشور قاچاق می کنند و موجب کمبود گوشت در داخل و افزایش قیمت آن می شوند.

 وی در این خصوص بر رعایت دستورالعمل ابلاغی قاچاق دام زنده، توسط دولت از جمله (ثبت دام در سامانه هویت، اخذ مجوزهای لازم سامانه قرنطینه و ...) در سطح شهرستان تاکید داشت و گفت: دشمن سعی می کند با ایجاد التهاب در بازار مردم را از نظام ناامید و ناراضی کرده و از فضای بوجود آمده علیه نظام و کشور استفاده کند، ما باید آگاه باشیم تا فضاهایی که می تواند علیه کشور باشد را درست مدیریت کنیم.

امینیان خواستار راه اندازی انبار نفت و مواد سوختی در شهرستان هشترود شد.

 وی همچنین در خصوص تامین روشنائی پارکینگ ها گفت: شرکت آزادراه و راهداری لازم است برای روشنایی مناطقی از اتوبان که نیروی انتظامی مشخص کرده به منظور مقابله با قاچاق کالا تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

کد مطلب 4553610

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