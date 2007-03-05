توسعه هنر قدسی از اهداف ما است

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان این مطلب درحاشیه نخستین همایش بررسی نواهای مذهبی شمال کشورکه در محل سالن سلمان هراتی کشور برگزار شده بود در گفتگو با خبرنگار موسیقی مهر در ساری افزود : این همایش گام بلندی بود برای جلوگیری از نشستن غبار فراموشی بر روی آن نوع از موسیقی که سرشار از جلوه های روحانی است.

دبیر نخستین همابش نواهای مذهبی شمال کشور، با تاکید بر اینکه ما مانع از آن خواهیم شد که نواهای مذهبی سکه از رواج افتاده ای در دنیای موسیقی باشد افزود: باید جوانان را با خوانش هایی چون منقبت خوانی، تعزیه خوانی و نیز نواهای بومی و محلی بیشتر آشنا کرد.

علیرضا دهقان با اشاره به حاکم بودن روح موسیقی و تبلور جلوه های روحانی این هنر در نواهای مذهبی اظهار داشت: تلاش داریم تا در همایش های بعدی با استفاده از مشارکت گسترده تر ارگانها و نهادهای دیگر این همایش را با شکوه تر برگزار کنیم.



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