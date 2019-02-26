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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۱۷

فرماندار جاسک:

جشنواره شعر بلوچ برای پاسداری از زبان مادری است

جشنواره شعر بلوچ برای پاسداری از زبان مادری است

جاسک - فرماندار شهرستان جاسک گفت:جشنواره شعر بلوچ یک رویداد فرهنگی در میان این اقوام است که برای پاسداری از زبان مادری و انتقال آن به نسل جوان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر سه شنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره منطقه ایی شعر بلوچ گفت: قوم بلوچ مردمانی ولایمتدار، انقلابی و پایبند به آرمانهای نظام، امام راحل و رهبری که همیشه در همه صحنه ها در سنگر نظام وانقلاب بوده اند.

رادمهر بیان داشت: بلوچها مردمی مبارز در راه وطن بوده اند که هر گاه کشورایران به این قوم پر افتخار ایرانی نیاز داشته است با سربلندی سر و جان را فدای وطن کرده اند.

فرماندار شهرستان جاسک عنوان کرد: بلوچستان از معدود جاهایی است  که هیچ گاه دشمن نتوانسته از این خاک به ایران اسلامی حمله کند بطوری که پرتقالی ها را در حمله به کشور در مناطق جاسک و سیریک و چابهار زمین گیر کرد و نگذاشتند تابه ایران وارد شوند.

رادمهر افزود: این قوم در برابر پیشنهادهای وسوسه انگیز پرتقالی ها تحریک نشدند تابلوچ و بلوچستان و ایران را در تاریخ سربلند کنند.

فرماندار جاسک با اشاره به  کتاب مهاجمان سرحد از ژنرال دایر انگلیسی  گفت :در این کتاب می خوانیم که بلوچ های خاش چطور مقابل انگلیسی ها ایستادگی کردند و در دره نالک سنگان خاش هم اکنون ۳۰۰ نفر انگلیسی و بلوچ ها دفن هستند ولی نگذاشتند ایران و بلوچستان به دست اجنبی بیفتد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت این جشنواره در انتقال فرهنگ قوم بلوچ به نسل جوان تشریح کرد : بخشی از مقاومت های دلیرمردان بلوچ به صورت سینه به سینه و در قالب شعر حماسی به آیندگان منتقل شده شعر بلوچ با محتوای حماسی و عارفانه ، عاشقانه ، عشق به خدا  و وطن بلوچستان است که  بسیاری از داستان های عاشقانه تاریخی بلوچ به خصوص هانی و شیخ مرید و یا مقاومت های تاریخی این قوم با شعر و هنر آمیخته است.

فرماندار جاسک ضمن تشکر از رئیس اداره ارشاد جاسک وهمچنین فرماندهی نیرو دریایی و دستگاه های اجرایی و همه حامیان ودست اندرکاران برگزاری این رویداد مهم فرهنگی گفت:  امروزه شعر بلوچ یک بخش بزرگی از فرهنگ و هنر و تاریخ پر افتخار آن را نقل می کند به همین دلیل است جایگاه ویژه ای بین مردمان این دیار دارد.

کد مطلب 4553622

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