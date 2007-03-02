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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با مهر :

ردیفی برای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی کرج منظور نشده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از عدم تخصیص ردیف اعتباری برای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی کرج انتقاد کرد.

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بر اساس مصوبات قبلی در خصوص راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی در کرج مقرر شده است که این دانشگاه از مهرماه 86 اقدام به پذیرش دانشجو کند اما در بودجه سال 86 ردیفی برای این دانشگاه منظور نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود دانشکده بهداشت در کرج تاسیس شود اما با رایزنی های صورت گرفته و با هدف استقلال شبکه بهداشت و درمان کرج مصوبه تاسیس دانشکده بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی ارتقا یافت.

آجرلو ادامه داد: نمایندگان کرج در مجلس بر تخصیص ردیف اعتباری مستقل برای این دانشگاه تاکید دارند و امیدوارند این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد توجه و موافقت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: به هر صورت دانشگاه علوم پزشکی کرج از مهرماه سال 86 پذیرای دانشجویان علوم پزشکی در کرج خواهد بود و تا زمان ساخت و تجهیز مکانی مستقل مسئولان تمام تلاش خود را برای جلب رضایت دانشجویان و استادان این دانشگاه خواهند کرد.

کد مطلب 455365

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