دانشگاه پیام نور اشتهارد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طرح راه اندازی یک واحد دانشگاهی در بخش اشتهارد کرج از مصوبات اولین دوره شورای اسلامی بخش اشتهارد است که در دور دوم نیز مورد پیگیری واقع شد.

ضرورت راه اندازی این مرکز دانشگاهی به دلیل بعد مسافت این بخش تا واحدهای دانشگاهی هم جوار و نیز تعداد قابل توجه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور به شدت احساس می شد.

واحد یاد شده همزمان با ثبت نام واحدهای پیام نور سراسر کشور ثبت نام از دانشجویان را آغاز کرده است. در اولین دور پذیرش دانشجو در این مرکز یک صد دانشجو در 9 رشته در مقاطع کارشناسی پذیرش خواهند شد.

محل تشکیل کلاس ها و بخش اداری این واحد دانشگاهی در واحدی استیجاری قرار دارد و قرار است در آینده نزدیک کلنگ احداث مرکزی به همین منظور در یکی از زمین های مرغوب این بخش به زمین زده شود.

دانشگاه پیام نور واحد اشتهارد اولین مرکز آموزش عالی واقع در این بخش 45 هزار نفری است. هم اکنون بیش از هزار دانشجو از بخش اشتهارد در دانشگاه های مختلف کشور مشغول تحصیل هستند.