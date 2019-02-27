زلزله ۳.۵ ریشتری شهمیرزاد را لرزاند

ایرج رئیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در شهمیرزاد شهرستان مهدی‌شهر، افزود: این زمین لرزه در ساعت ۲:۴۴ دقیقه صبح امروز چهارشنبه و در ۲۲ کیلومتری شمال شهمیرزاد رخ داده است.

وی با ابراز اینکه تا کنون از صدمات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی صادر نشده است، افزود: از زلزله در عمق هفت کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوسته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان کارشناسان موقعیت این زلزله را ۳۵.۹۷ شمالی و ۵۳.۳۷ شرقی اعلام کرده اند، گفت: این حادثه در ۲۸ کیلومتری مرکز شهرستان مهدی‌شهر و ۳۴ کیلومتری سمنان و ۷۱ کیلومتری ساری بوده است.