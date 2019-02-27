  1. استانها
  2. سمنان
۸ اسفند ۱۳۹۷، ۶:۱۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان:

زلزله ۳.۵ ریشتری شهمیرزاد را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری شهمیرزاد را لرزاند

سمنان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان از وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری در شهمیرزاد خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۲:۴۴ دقیقه صبح امروز بوده است.

 ایرج رئیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در شهمیرزاد شهرستان مهدی‌شهر، افزود: این زمین لرزه در ساعت ۲:۴۴ دقیقه صبح امروز چهارشنبه و در ۲۲ کیلومتری شمال شهمیرزاد رخ داده است.
وی با ابراز اینکه تا کنون از صدمات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی صادر نشده است، افزود: از زلزله در عمق هفت کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوسته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان کارشناسان موقعیت این زلزله را ۳۵.۹۷ شمالی و ۵۳.۳۷ شرقی اعلام کرده اند، گفت: این حادثه در ۲۸ کیلومتری مرکز شهرستان مهدی‌شهر و ۳۴ کیلومتری سمنان و ۷۱ کیلومتری ساری بوده است.

کد مطلب 4553681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه