دو هزار تن گوشت قرمز و مرغ در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار تن گوشت قرمز و مرغ طی شش ماه گذشته در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: گوشت های توزیع شده شامل گوشت قرمز گرم و منجمد و گوشت مرغ گرم و منجمد بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر توزیع گوشت با قیمت تنظیم بازار در سطح استان ادامه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فراهم H ورن دسترسی مردم برای خرید کالای های اساسی با قیمت تنظیم بازار ضروری است، بیان کرد: تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

وی عنوان کرد: توزیع کالاهای اساسی در بین مردم و توزیع نهاده های دامی در بین تولید کنندگان با دقت و حساسیت بالا انجام می شود.