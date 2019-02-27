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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۶:۳۲

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

دو هزار تن گوشت قرمز و مرغ در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

دو هزار تن گوشت قرمز و مرغ در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: دو هزار تن گوشت قرمز و مرغ طی شش ماه گذشته در چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار تن گوشت قرمز و مرغ طی شش ماه گذشته در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت:  گوشت های توزیع شده شامل گوشت قرمز گرم و منجمد و گوشت مرغ گرم و منجمد بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر توزیع گوشت با قیمت تنظیم بازار در سطح استان ادامه دارد.

رئیس جهاد  کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فراهم H ورن دسترسی مردم برای خرید کالای های اساسی با قیمت تنظیم بازار ضروری است، بیان کرد: تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

وی عنوان کرد: توزیع کالاهای اساسی در بین مردم و توزیع نهاده های دامی در بین تولید کنندگان با دقت و حساسیت بالا انجام می شود.

کد مطلب 4553682

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