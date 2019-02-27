ورود محموله جدید سلاح های آمریکایی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه حدود ۲۰۰ کامیون متعلق به ائتلاف موسوم به ائتلاف بین المللی تحت سرکردگی آمریکا وارد فرودگاه عین العرب در شمال شرق حلب شد.

دیدبان حقوق بشر سوریه که یک مرکز وابسته به مخالفان این کشور است اعلام کرد: برخی از این کامیون ها، حامل سلاح و مهمات و برخی خالی بود.

براساس این گزارش، کامیون های خالی قرار است بخشی از تجهیزات نظامیان آمریکایی و ائتلاف آمریکایی را از سوریه خارج کند.

دیدبان حقوق بشر سوریه ۱۴ بهمن ماه نیز از ورود یک محموله بزرگ سلاح و تجهیزات نظامی آمریکایی از کردستان عراق به شمال شرق سوریه خبر داده بود.

آمریکا و چند کشور محدود همپیمان آن، از اوت ۲۰۱۴ (مرداد ۱۳۹۳) به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش، خارج از چارچوب سازمان ملل متحد و بدون هماهنگی با دولت سوریه، ائتلاف به اصطلاح بین المللی تشکیل دادند.

تاکنون بسیاری از شهروندان بی گناه سوری در استان های الرقه، دیرالزور، حسکه و حلب در نتیجه بمباران این ائتلاف متجاوز به خاک و خون کشید شده و بسیاری از زیرساخت های این کشور تخریب شده اند.