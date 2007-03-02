30 واحد صنفی عرضه کننده مواد محترقه خطرناک پلمپ شد

سردار رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن چهارشنبه آخرسال ، با اجرای طرحی ضربتی نسبت به شناسایی واحدهای متخلف اقدام و با همکاری مراجع قضائی ، واحدهای صنفی این قبیل متخلفان پلمپ شد.

وی افزود: قانون گذار ، اختیاراتی به نیروی انتظامی داده است که به واسطه آن می تواند از واحدهای صنفی متخلف در این زمینه سلب صلاحیت نماید و نیروی انتظامی در این روزها از این اختیارات خود استفاده کامل می کند.

زارعی با اشاره به ضرورت همکاری اقشار مختلف مردم به منظور کاهش آسیب ها و حوادث چهارشنبه آخر سال ، خاطرنشان کرد: در همین خصوص بیش از 1500 دانش آموز به عنوان پلیس یار انتخاب شده و آموزش های کافی را دیده اند. پلیس یاران جوان با مراجعه به درب منازل و حضور در مدارس خطرات ناشی از مواد محترقه را برای گروه سنی خود توضیح می دهند.

فرمانده انتظامی استان تهران ادامه داد: در عین حال گروهی از کارشناسان با مراجعه به مدارس ، پخش تصاویر آموزشی و سخنرانی خطرات مواد محترقه را برای دانش آموزان تشریح می کنند.

وی تصریح کرد: اقدامات نیروی انتظامی در چهارشنبه آخرسال و در تمام طول سال با هدف جلوگیری از اقدامات خطرناک و هدایت مردم برای برگزاری منطقی مراسم های خود است.

رئیس پلیس استان تهران گفت: مدیریت در تمام زمینه ها می تواند برنامه ها را دارای چارچوب نماید و بسترهای نامناسب و پرخطر جرائم را کاهش دهد و برنامه های چهارشنبه آخرسال نیز باید به گونه ای مدیریت شده و هدفمند شوند.

زارعی با اشاره به ضرورت مراقبت والدین و مربیان از نوجوانان و جوانان یادآور شد: 13 تا 25 ساله های بیشترین مصدومان حوادث چهارشنبه آخرسال در استان تهران هستند و متاسفانه 55 درصد افرادی که در محوطه مواد محترقه قرار دارند دچار آسیب می شوند.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی در چارچوب وظایف سازمانی خود با کسانی که بر خلاف قانون عمل می کنند با جدیت برخورد کرده و در خصوص متخلفان چهارشنبه آخرسال اغماض نخواهد کرد.