خیران به مددجویان کمیته امداد سمنان ۴۰ میلیارد تومان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاعان شامگاه سه شنبه در جشن میلاد کوثر ویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) دامغان به میزبانی تالار همایش‌های جمعیت هلال احمر این شهر ضمن بیان اینکه طی سال جاری خیران استان سمنان ۴۰ میلیارد تومان به کمیته امداد کمک مالی داشتند، ابراز داشت: این میزان کمک صرف معیشت، اشتغال، تحصیل و خرید لوازم‌خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان شده است.

وی ضمن بیان اینکه ۱۸ هزار مددجو در استان سمنان طی سال از خدمات کمیته امداد بهره‌مند می‌شوند، اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) با کمک خیران و تجاربی که در طی چهار دهه عمر خود کسب کرده با شناسایی خانواده‌های نیازمند در راستای رفع نیازهای معیشتی، مسکن و نیازهای آموزشی و تحصیلی گا برداشته است.

قائم مقام کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه سالانه حدود ۱۰ درصد از مددجویان تحت پوشش از این نهاد خارج می‌شوند، ابراز داشت: به همان نسبت نیز افراد نیازمند تحت پوشش و وارد چرخه حمایت می‌شوند.

شجاعان در ادامه تصریح کرد: یکی از فواید اجرای طرح خارج شدن افراد تحت پوشش کاهش ماندگاری نیازمندان در کمیته امداد امام خمینی (ره) است تا بتوانیم زمینه ارائه خدمات را به افراد نیازمند جدید ارائه دهیم.

وی بابیان اینکه خیران در حمایت از فرزندان معنوی خود پیشگام هستند، اضافه کرد: در استان سمنان ۱۰ هزار حامی از دو هزار یتیم در طول سال با کمک‌های مالی نقدی و غیر نقدی حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دامغان ۷۴۰ خانوار مستمری‌بگیر شامل یک هزار و ۳۷۰ خانوار و ۶۹۰ خانوار غیر مستمر دارد که طی سال یک هزار و ۲۴۰ نفر از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.