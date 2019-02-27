به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سعد الحریری نخست وزیر لبنان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در مراسم افتتاح مقر جدید این اتحادیه در بیروت حاضر شدند.

حریری در پست توئیتری خود به مناسبت به این مراسم نوشت: شاهد افتتاح مقر جدید اتحادیه اروپا در لبنان هستیم. اتحادیه اروپا از استقلال و حاکمیت لبنان حمایت کرده و شریک این کشور در شکوفایی و رشد است.

موگرینی نیز تاکید کرد که هدف از سفرش به لبنان نشان دادن عمق روابط دو جانبه بوده و اتحادیه اروپا به حمایت از ثبات لبنان پایبند است.

حریری و موگرینی در نشستی مشترک در خصوص آخرین تحولات لبنان و منطقه رایزنی کردند.