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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۲۴

افتتاح مقر جدید اتحادیه اروپا در لبنان

افتتاح مقر جدید اتحادیه اروپا در لبنان

نخست وزیر لبنان و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا طی مراسمی مقر جدید این اتحادیه در بیروت را افتتاح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سعد الحریری نخست وزیر لبنان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در مراسم افتتاح مقر جدید این اتحادیه در بیروت حاضر شدند.

حریری در پست توئیتری خود به مناسبت به این مراسم نوشت: شاهد افتتاح مقر جدید اتحادیه اروپا در لبنان هستیم. اتحادیه اروپا از استقلال و حاکمیت لبنان حمایت کرده و شریک این کشور در شکوفایی و رشد است.

موگرینی نیز تاکید کرد که هدف از سفرش به لبنان نشان دادن عمق روابط دو جانبه بوده و اتحادیه اروپا به حمایت از ثبات لبنان پایبند است.

حریری و موگرینی در نشستی مشترک در خصوص آخرین تحولات لبنان و منطقه رایزنی کردند.

کد مطلب 4553704

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