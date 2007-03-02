شناسنامه فنی ملک به خریداران ساختمان ارائه می شود

بهادر عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح ارائه شناسنامه فنی ملک به خریداران در دست تدوین است و در صورت تصویب نهایی در سازمان نظام مهندسی از سال آینده در کرج اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این شناسنامه کلیه مسائل مربوط به ساختمان ، تاریخ دقیق ساخت، کیفیت بخش های مختلف ، نمره بندی ساختمان از لحاظ استحکام و... ذکر خواهد شد و مالک قبل از خرید ، از کیفیت ساختمان به طور دقیق آگاه می شود.

رئیس دفتر نظام مهندسی حوزه کرج خاطرنشان کرد: برنامه ای مدنظر است تا درصورت عدم ارائه شناسنامه ساختمان که مورد تائید نظام مهندسی نیز باشد امکان خرید و فروش ساختمان وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: این طرح با هدف تشویق سازندگان به ساخت بناهای مستحکم و مهندسی ساز،جلوگیری از برخی حوادث تلخ درساختمان های غیرمستحکم و خروج ساختمان های غیراستاندارد از گردونه مصرف اجرایی می شود.

عمرانی یادآور شد: این طرح در صورتی که در قالب مصوبه ای دارای ضمانت اجرایی به تصویب برسد جلوی بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به صنعت ساختمان کشور را خواهد گرفت.