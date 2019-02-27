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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۹

معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران مطرح کرد:

شرکت ۱۲۰ هزار دانش آموز مازندرانی در مسابقات فرهنگی و هنری

شرکت ۱۲۰ هزار دانش آموز مازندرانی در مسابقات فرهنگی و هنری

ساری - معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران از شرکت ۱۲۰ هزار دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: رغبت دانش آموزان به این مسابقات بالا است.

محمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار دانش آموز با مراجعه به سامانه همگام در رشته های های مختلف مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند افزود: این سامانه نشان می دهد که میزان رغبت دانش آموزان به مسابقات فرهنگی و قرآنی بالا است.

وی اظهار داشت: همه دانش آموزان استان در راستای عدالت پرورشی با ورود به سامانه همگام در فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری شرکت می کنند و مازندران در بسیاری از رشته ها سرآمد است.

وی نهضت مطالعه مفید را از جمله برنامه ها برشمرد و گفت: برای تربیت و تغییر نگرش دانش آموزان باید آنان را به سمت مطالعه سوق دهیم.

شعبانی به فعالیت های جنبی اشاره و اضافه کرد: همکاری با نهاد فرهنگی و تربیتی مانند اوقاف، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های عملیه از جمله محورهای انعقاد تفاهمنامه ها است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به آغاز هفته تربیت اسلامی از هشتم اسفندماه اظهار داشت: تجلیل و تقدیر از کسانی که در حوزه فعالیت های تربیتی فعالیت می کنند از جمله برنامه ها است.

وی افزود: تجلیل از خیران و پیشکسوتان، آموزشگاه های برتر و اولیا دانش آموزان که در زمینه فعالیت های فرهنگی فعالیت دارند، از دیگر برنامه های هفته تربیت است.

کد مطلب 4553739

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