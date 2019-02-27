شرکت ۱۲۰ هزار دانش آموز مازندرانی در مسابقات فرهنگی و هنری

محمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار دانش آموز با مراجعه به سامانه همگام در رشته های های مختلف مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند افزود: این سامانه نشان می دهد که میزان رغبت دانش آموزان به مسابقات فرهنگی و قرآنی بالا است.

وی اظهار داشت: همه دانش آموزان استان در راستای عدالت پرورشی با ورود به سامانه همگام در فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری شرکت می کنند و مازندران در بسیاری از رشته ها سرآمد است.

وی نهضت مطالعه مفید را از جمله برنامه ها برشمرد و گفت: برای تربیت و تغییر نگرش دانش آموزان باید آنان را به سمت مطالعه سوق دهیم.

شعبانی به فعالیت های جنبی اشاره و اضافه کرد: همکاری با نهاد فرهنگی و تربیتی مانند اوقاف، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های عملیه از جمله محورهای انعقاد تفاهمنامه ها است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به آغاز هفته تربیت اسلامی از هشتم اسفندماه اظهار داشت: تجلیل و تقدیر از کسانی که در حوزه فعالیت های تربیتی فعالیت می کنند از جمله برنامه ها است.

وی افزود: تجلیل از خیران و پیشکسوتان، آموزشگاه های برتر و اولیا دانش آموزان که در زمینه فعالیت های فرهنگی فعالیت دارند، از دیگر برنامه های هفته تربیت است.