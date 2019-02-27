به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک اسپر» از مقامات ارشد پنتاگون در مصاحبه با رویترز گفته است انتظار میرود توانمندیهای نظامی ارتش روسیه در سال ۲۰۲۸ به اوج خود برسد حال آنکه چین نیز این مرحله را حدود سال ۲۰۳۰ تجربه کرده و از این بابت، در جایگاه دوم قرار میگیرد.
به ادعای این مقام پنتاگون، آمریکا حدود یک دهه وقت دارد تا خود را برای مواجهه با تهدید این ارتشها آماده کند.
اسپر همچنین ادعا کرد ارتش آمریکا قرار است برای مواجهه با این تهدید، حدود ۲۰۰ برنامه تسلیحاتی را کاهش داده، تعلیق یا حذف کند و به جای آن تمرکز خود را بر سرمایهگذاری در راستای ارتقاء توانمندیهای نظامی بگذارد.
وی ادامه داد: چشمانداز ما ۲۰۲۸ و فراتر از آن است چراکه در این بازه، روسها و چینیها به اوج میرسند.
گفتنی است در سال مالی ۲۰۱۹، ارتش آمریکا خواهان بودجهای ۱۸۲ میلیارد دلاری برای تامین هزینه برنامهها، حقوق پرسنل و سروسامان دادن به درگیریهای جاری شده است که از این میان، ۲۲ میلیارد دلار صرف خرید سامانههای تسلیحاتی میشود.
تسلیحات دوربرد، خودروی رزمی جدید، بالگرد جدید و موشکهای پیشرفتهتر، از جمله اولویتهای تسلیحاتی آمریکا محسوب میشوند.
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