130 شعر به کنگره شعر عاشورایی کرج رسید

عباس جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: این تعداد شعر از سوی شاعران استان تهران و 16 شهر دیگر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

وی افزود: کنگره شعر عاشورایی برنامه ای استانی است اما علاقه مندان سایر شهرهای کشور به خصوص یزد از آن استقبال کرده و اشعار بسیار وزینی به جشنواره رسیده است.

وی یادآور شد: کنگره استانی شعر عاشورایی تحت عنوان " 72 ستاره دنباله دار" در آستانه اربعین سالار شهیدان روز پنج شنبه 17 اسفندماه جاری در سینما تئاتر ارشاد کرج برگزار خواهد شد.

سینما تئاتر ارشاد کرج در پارک چمران واقع در بلوار شهید چمران کرج واقع شده است.