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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

130 شعر به کنگره شعر عاشورایی کرج رسید

مدیر اجرایی کنگره استانی شعر عاشورایی از دریافت 130 شعر به منظور شرکت در کنگره شعر عاشورایی 72 ستاره سرخ دنباله دار در کرج خبر داد.

عباس جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: این تعداد شعر از سوی شاعران استان تهران و 16 شهر دیگر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

وی افزود: کنگره شعر عاشورایی برنامه ای استانی است اما علاقه مندان سایر شهرهای کشور به خصوص یزد از آن استقبال کرده و اشعار بسیار وزینی به جشنواره رسیده است.

وی یادآور شد: کنگره استانی شعر عاشورایی تحت عنوان " 72 ستاره دنباله دار" در آستانه اربعین سالار شهیدان روز پنج شنبه 17 اسفندماه جاری در سینما تئاتر ارشاد کرج برگزار خواهد شد.

سینما تئاتر ارشاد کرج در پارک چمران واقع در بلوار شهید چمران کرج واقع شده است.

کد مطلب 455376

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