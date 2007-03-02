میانگین سطح سواد کارمندان دولت دیپلم و فوق دیپلم است

سعید شفیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح سواد کارمندان دولت ، با استقرار دفتر نمایندگی سازمان آموزش و مدیریت در فرمانداری کرج ، 20 دوره آموزشی با حضور بیش از 4 هزار نفر از مدیران سطح شهرستان برگزار شده و شرکت کنندگان 126 هزار ساعت آموزش دیده اند.

مسئول دفتر آموزش و پژوهش فرمانداری کرج افزود: به منظور رفع کاستی در این زمینه افزایش پست های سازمانی در رده کارشناسی در این شهرستان مدنظر است و این موضوع از مسائل مهمی است که همراه با ارتقا ساختار اداری کرج پیگیری می شود.

شفیعیان خاطرنشان کرد: به دنبال سیاست های تعیین شده در خصوص ارتقاء سطح معلومات و سواد کارمندان دولت کلاس های آموزشی کارشناسان ادارت و سازمان های شهرستان نیز برگزار می شود.

وی یادآور شد: با نظر خواهی صورت گرفته از سال آینده نیازهای آموزشی کارمندان دولت در کرج مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت تا این قشر علاوه بر ارتقا سطح معلومات به پاسخگویی مناسب و مطلوب به شهروندان بپردازند.

به گفته شفیعیان ، بر اساس آمار رسمی موجود 5 میلیون نفر پرسنل دولتی در سطح کشور فعالیت دارند و به ازای هر 13 نفر یک پرسنل دولتی در کشور فعال است این در حالی است که این رقم با وجود 57 هزار نفر فعال ادارات دولتی کرج یک کارمند به ازای 30 شهروند است.