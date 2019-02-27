تولید یک پروتئین درمانی از تنباکو!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، nterleukin ۳۷ (IL-۳۷) نام پروتئینی است که در درون کلیه انسان تولید می شود و از خواص بسیار مطلوب ضدالتهاب و ایمن کننده برای بدن انسان برخوردار است. اما مشکل اصلی این است که پروتئین یادشده به میزان بسیار اندک در درون بدن انسان تولید می شود.

تولید پروتئین یادشده در حجم فراوان یکی از آرزوهای پزشکان بوده و حالا تولید آن با استفاده از گیاه تنباکو که برای تهیه سیگار یکی از قاتلان انسان به کار می رود، ممکن شده است.

پروتئین IL-۳۷ پیش از این با استفاده از باکتری E. coli در شرایط آزمایشگاهی تولید شده بود. اما فرایند این کار بسیار پرهزینه است و در نهایت میزان کمی از این پروتئین به دست می آید. پژوهشگران دانشگاه وسترن کانادا می گویند گیاه تنباکو پروتئین IL-۳۷ را در درون سلول های خود تولید می کند و حتی می توان با دستکاری برخی گیاهان دیگر مانند سیب زمینی نیز پروتئین مذکور را تولید کرد.

در نهایت از این روش می توان برای تولید داروهای بسیار موثر و ارزان قیمت استفاده کرد و کل فرایند استخراج این پروتئین درمانی نیز دو هفته به طول می انجامد. داروهای تولیدی بدین روش برای درمان بیماری هایی مانند دیابت، سکته مغزی، زوال عقل و آرتروز قابل استفاده است.