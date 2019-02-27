دلایل تخلیه خوابگاه دانشجوی متاهل دانشگاه تهران

حسن به نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخلیه خوابگاه یکی از دانشجویان متاهل دانشگاه تهران توسط نیروهای دانشگاه گفت: یکی از دانشجویان متاهل ساکن خوابگاه که سال گذشته ۹۶ قرارداد خوابگاهی وی تمام شده بود و در مهر ماه سال ۹۷ از پایان نامه خود دفاع کرده بعد از سه اخطار هنوز خوابگاه را تخلیه نکرده بود.

وی ادامه داد: درآخرین اخطار به وی اعلام شد که ظرف یک هفته خوابگاه را تخلیه کند، ولی وی بی توجه به اخطار مذکور همچنان به سکونت خود در خوابگاه ادامه داد و همچنین با ترک محل سکونت خود و سکونت در شهرستان، لوله آب واحد وی نیز نشت کرده بود.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: برهمین اساس کوی دانشگاه، با انجام مراحل قانونی و با حضور نماینده حقوقی و حراست، اقدام به تخلیه خوابگاه مذکور کرد و در مجموع این خوابگاه در اختیار دانشجوی جدید قرار گرفت.

وی ادامه داد: از دانشحویان درخواست می کنم بعد از فارغ التحصیلی بلافاصله نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام کنند چرا که ما ناگزیر هستیم خوابگاه را در اختیار دانشجویان جدید قرار دهیم و به سرعت نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام می کنیم.

به گزارش مهر، در هفته اخیر اعلام شد، تیمی متشکل از نیروهای حراست و کارکنان اداره خوابگاه های دانشگاه تهران با هجوم به خوابگاه یکی از دانشجویان متاهل بدون حکم قانونی، با شکستن در قصد جابجایی وسایل و لوازم شخصی و خانوادگی وی را داشتند که با مقاومت ساکنان خوابگاه محل را ترک کردند. درهمین رابطه دانشجویان متاهل خوابگاه های دانشگاه تهران تجمع های اعتراضی را برگزار کردند.