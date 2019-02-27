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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دلایل تخلیه خوابگاه دانشجوی متاهل دانشگاه تهران

دلایل تخلیه خوابگاه دانشجوی متاهل دانشگاه تهران

معاون دانشجویی دانشگاه تهران دلیل تخلیه خوابگاه دانشجوی متاهل این دانشگاه را توضیح داد و از دانشجویان درخواست کرد بعد از فارغ التحصیلی نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام کنند.

حسن به نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخلیه خوابگاه یکی از دانشجویان متاهل دانشگاه تهران توسط نیروهای دانشگاه گفت: یکی از دانشجویان متاهل ساکن خوابگاه که سال گذشته ۹۶ قرارداد خوابگاهی وی تمام شده بود و در مهر ماه سال ۹۷ از پایان نامه خود دفاع کرده بعد از سه اخطار هنوز خوابگاه را تخلیه نکرده بود.

وی ادامه داد: درآخرین اخطار به وی اعلام شد که ظرف یک هفته خوابگاه را تخلیه کند، ولی وی بی توجه به اخطار مذکور همچنان به سکونت خود در خوابگاه ادامه داد و همچنین با ترک محل سکونت خود و سکونت در شهرستان، لوله آب واحد وی نیز نشت کرده بود.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: برهمین اساس کوی دانشگاه، با انجام مراحل قانونی و با حضور نماینده حقوقی و حراست،  اقدام به تخلیه خوابگاه مذکور کرد و در مجموع این خوابگاه در اختیار دانشجوی جدید قرار گرفت.

وی ادامه داد: از دانشحویان درخواست می کنم بعد از فارغ التحصیلی بلافاصله نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام کنند چرا که ما ناگزیر هستیم خوابگاه را در اختیار دانشجویان جدید قرار دهیم و به سرعت نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام می کنیم.

به گزارش مهر، در هفته اخیر اعلام شد،  تیمی متشکل از نیروهای حراست و کارکنان اداره خوابگاه های دانشگاه تهران با هجوم به خوابگاه یکی از دانشجویان متاهل بدون حکم قانونی، با شکستن در قصد جابجایی وسایل و لوازم شخصی و خانوادگی وی را داشتند که با مقاومت ساکنان خوابگاه محل را ترک کردند. درهمین رابطه دانشجویان متاهل خوابگاه های دانشگاه تهران تجمع های اعتراضی را برگزار کردند.

کد مطلب 4553789
زهرا سیفی

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