بازرسی ها از بازار زنجان شدت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: امسال با توجه به وضعیت بازار و تکلیفی که وزارت صنعت و معدن بر عهده سازمان قرار داده تلاش شده نمایشگاه بهاره از ۱۷ ماه تا ۲۴ اسفند ماه با محوریت خود اصناف و با اولویت استانی برگزار شود.

وی اظهار کرد: کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می‌شود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار خواهد بود و بیش از ۱۰۰ نماینده از دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌عنوان بازرس در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

فغفوری تأکید کرد: غرفه اقلام اساسی مانند برنج، شکر و روغن به‌صورت رایگان در متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی افزود: سامانه ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی برای دریافت شکایت‌های مردمی فعال است و مردم تخلفات واحدهای صنفی را به این سامانه گزارش کنند.

فغفوری گفت: طی چند هفته مانده به پایان سال نظارت از بازار در استان زنجان تشدید می شود و با هر گونه کم فروشی و گران فروشی به شدت برخورد می شود تا شهروندان با آرامش خرید کنند.