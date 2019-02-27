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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۷

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان:

بازرسی ها از بازار زنجان شدت می گیرد

بازرسی ها از بازار زنجان شدت می گیرد

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان از تشدید بازرسی ها از بازار زنجان در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: با هر گونه کم فروشی و گران فروشی به شدت برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: امسال با توجه به وضعیت بازار و تکلیفی که وزارت صنعت و معدن بر عهده سازمان قرار داده تلاش شده نمایشگاه بهاره از ۱۷ ماه تا ۲۴ اسفند ماه با محوریت خود اصناف و با اولویت استانی برگزار شود. 

وی اظهار کرد: کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می‌شود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار خواهد بود و بیش از ۱۰۰ نماینده از دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌عنوان بازرس در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 

فغفوری تأکید کرد: غرفه اقلام اساسی مانند برنج، شکر و روغن به‌صورت رایگان در متقاضیان قرار می‌گیرد. 

وی افزود: سامانه ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی  برای دریافت شکایت‌های مردمی فعال است و مردم تخلفات واحدهای صنفی را به این سامانه گزارش کنند.

فغفوری گفت: طی چند هفته مانده به پایان سال نظارت از بازار در استان زنجان تشدید می شود و با هر گونه کم فروشی و گران فروشی به شدت برخورد می شود تا شهروندان با آرامش خرید کنند.

کد مطلب 4553797

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