افزایش رشته های دانشگاه آزاد اهر

دکتر علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان این مطلب افزود: آغاز عملیات ساخت خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با وسعت 6 هزار و 300 مترمربع زیربنا از مهمترین اقدامات این دانشگاه در سال تحصیلی جاری است.
وی همچنین اظهار داشت: ساخت خوابگاه دانشجویی واحد اهر با 15 میلیارد ریال سرمایه و در چهار طبقه 500 نفر از دانشجویان غیر بومی این دانشگاه را در سال آینده تحصیلی اسکان خواهد داد.
رئیس دانشگاه آزاد اهر ادامه داد: با خرید 12 هکتار زمین در محوطه دانشگاه زمینه توسعه برنامه های عمرانی و ایجاد فضای جدید فرهنگی آموزشی در این دانشگاه فراهم شده است.
رضایی تاکید کرد: از ابتدای سال آینده نیز کار ساخت مسجد و سالن آمفی تئاتر و مجتمع فرهنگی هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با وسعت 3 هزار و 500 متر مربع و پیش بینی هشت میلیارد ریال هزینه سرمایه گذاری آغاز خواهد شد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با چهار هزار دانشجو در 38 رشته در منطقه دو دانشگاه آزاد قرار دارد.
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