افزایش رشته های دانشگاه آزاد اهر

تعداد رشته های دانشگاه آزاد اهر در سال جاری از 22 رشته به 38 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد افزایش و سطح سازمانی این دانشگاه نیز از واحد متوسط به واحد بزرگ ارتقا یافته است.