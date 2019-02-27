پرده اول نمایش فینال لیگ برتر فوتسال در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال سرانجام به ایستگاه پایانی خود رسید و فردا پنجشنبه دیدار رفت فینال این مسابقات در تبریز بین دو تیم گیتی پسند اصفهان و مس سونگون از ساعت ۱۶ برگزار می شود.

از آنجایی که گیتی پسند در پایان مرحله گروهی در جدول رده بندی بالاتر از مس قرار داشت، در بازی اول فینال میهمان است تا بتواند از امتیاز میزبانی در بازی برگشت بهره ببرد.

گیتی پسند یک فصل رویایی را در لیگ برتر داشت. این تیم با هدایت رضا لک در مرحله گروهی با ۶۷ امتیاز و با اختلاف نسبت به تیم مس در رده نخست قرار گرفت و سپس در مراحل بعد به ترتیب تیم های مقاومت البرز و حفاری اهواز را شکست داد تا راهی فینال شود. البته بازی گیتی پسند با حفاری حواشی زیادی داشت بخصوص بازی رفت در اهواز که تماشاگران تیم حفاری با پرتاب مواد محترقه، جریان بازی را تحت تاثیر قرار دادند.

یکی از نکات قابل توجه در تیم گیتی پسند، تعداد گل های بازیکنان این تیم است. مهدی جاوید در حال حاضر با ۳۶ گل زده، آقای گل لیگ است و بعید به نظر می رسد بازیکن دیگری در دو بازی باقیمانده به گل های او برسد. سعید احمدعباسی دیگر بازیکن تیم گیتی هم ۳۱ گل به ثمر رسانده است تا یک آمار رویایی برای این تیم ثبت شود.

در مقابل، تیم مس سونگون مرحله گروهی را با ۵۵ امتیاز و با عنوان دومی به پایان رساند. مس در مراحل پلی آف تیم های شهروند ساری و سوهان محمد قم را از پیش رو برداشت تا حریف گیتی پسند در فینال شود. مس سال گذشته به عنوان قهرمانی رسید و حالا به دنبال دفاع از این عنوان قهرمانی است.

مس این فصل را با سرمربیگری حمید بی غم آغاز کرد و حتی در جام باشگاه های آسیا به عنوان قهرمانی رسید اما در ادامه و با تغییرات مدیریتی، اسماعیل تقی پور جای بی غم را گرفت و نتایج مس دچار نوسان شد. نقطه قوت تیم مس علاوه بر انسجام تیمی، حضور فرهاد فخیم است که به عنوان یک فرمانده، این تیم را از درون سازماندهی می کند.

این مسابقه از یک نگاه دیگر، پیش بازی تقابل اصفهان و تبریز در لیگ برتر فوتبال هم هست چرا که روز جمعه سپاهان و تراکتورسازی در تبریز رو در روی هم قرار می گیرند.

قرار بود بازی دو تیم مس و گیتی پسند روز جمعه برگزار شود اما به خاطر تداخل این مسابقه با دیدار سپاهان با تراکتورسازی، مسئولان سازمان لیگ تصمیم به تغییر روز مسابقه گرفتند.

باید دید در پایان پرده اول نمایش فینال لیگ برتر فوتسال کدام تیم سربلند از زمین بیرون می آید و می تواند گام بلندی برای قهرمانی بردارد. بازی برگشت دو تیم هم روز پنجشنبه هفته آینده برگزار می شود.