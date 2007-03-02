سید کیارخ موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این تعداد مته به سفارش شرکت های وابسته به وزارت نفت تا پایان شهریورماه 86 ساخته خواهد شد.

وی افزود: با تولید مته حفاری چاه نفت در کرج سالانه بیش از 10 میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد و در صورت استمرار سفارشات تولیدی می توان در این زمینه به خودکفایی دست یافت.

موسوی خاطرنشان کرد: قیمت مشابه خارجی مته های تولیدی این شرکت در انواع مختلف بین سه تا 15 هزار یورو متغیر است و صرفه جویی ارزی تولید این محصول بسیار قابل توجه است.

وی یادآور شد: هم اکنون روزانه 20 مته حفاری در این شرکت تولید می شود و در واقع نیاز کشور به این محصول در آینده نزدیکی از این شرکت تامین خواهد شد.

موسوی اظهار داشت: اغلب مته های حفاری مورد نیاز ایران از کشورهای چین ، بلژیک ، ایتالیا و انگلیس تامین می شوند و در صورت افزایش دوبرابری تولید در این شرکت که ظرفیت آن وجود دارد می توان کشور را از واردات این محصول بی نیاز کرد.

نخستین خط تولید مته حفاری چاه های نفت کشور حدود یک ماه پیش در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان ساوجبلاغ راه اندازی شده و تاکنون بیش از 400 مته حفاری در این شرکت تولید شده است. خط تولید یاد شده به صورت بومی و توسط مهندسان داخلی با اعتباری بالغ بر چهارمیلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است.