  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۱

تا پایان نیمه اول سال آینده ؛

2 هزار مته حفاری چاه نفت در کشور تولید می‌شود

مدیر عامل واحد صنعتی مته حفاری نفت از تولید قریب به دو هزار مته حفاری ویژه چاه های نفت در این واحد تولیدی صنعتی خبر داد.

سید کیارخ موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این تعداد مته به سفارش شرکت های وابسته به وزارت نفت تا پایان شهریورماه 86 ساخته خواهد شد.

وی افزود: با تولید مته حفاری چاه نفت در کرج سالانه بیش از 10 میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد و در صورت استمرار سفارشات تولیدی می توان در این زمینه به خودکفایی دست یافت.

موسوی خاطرنشان کرد: قیمت مشابه خارجی مته های تولیدی این شرکت در انواع مختلف بین سه تا 15 هزار یورو متغیر است و صرفه جویی ارزی تولید این محصول بسیار قابل توجه است.

وی یادآور شد: هم اکنون روزانه 20 مته حفاری در این شرکت تولید می شود و در واقع نیاز کشور به این محصول در آینده نزدیکی از این شرکت تامین خواهد شد.

موسوی اظهار داشت: اغلب مته های حفاری مورد نیاز ایران از کشورهای چین ، بلژیک ، ایتالیا و انگلیس تامین می شوند و در صورت افزایش دوبرابری تولید در این شرکت که ظرفیت آن وجود دارد می توان کشور را از واردات این محصول بی نیاز کرد.

نخستین خط تولید مته حفاری چاه های نفت کشور حدود یک ماه پیش در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان ساوجبلاغ راه اندازی شده و تاکنون بیش از 400 مته حفاری در این شرکت تولید شده است. خط تولید یاد شده به صورت بومی و توسط مهندسان داخلی با اعتباری بالغ بر چهارمیلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است.

کد مطلب 455386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها