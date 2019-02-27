واژگونی تریلی در جاده قوچان به مشهد جان یک نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید فکوری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل هلال احمر قوچان اظهارکرد: این حادثه درمحور قوچان چناران کیلومتر ۴۵ حوالی روستای مومن آباد اتفاق افتاد که یک فوتی داشت.

وی افزود : ساعت۰۵:۱۹ دقیقه امروز عوامل امدادی پایگاه شهید کلاهدوز با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند و عملیات لازم را برای امداد رسانی به مجروحان انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر قوچان تصریح کرد:پس از انجام اقدامات رها سازی با همکاری عوامل آتش نشانی جسد راننده تحویل عوامل انتظامی و اورژانس حاضر در محل حادثه شد.

همچنین پلیس راه خراسان رضوی علت این حادثه را خواب آلودگی راننده تریلی اعلام کرد.