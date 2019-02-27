  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

به دلیل خواب آلودگی؛

واژگونی تریلی در جاده قوچان به مشهد جان یک نفر را گرفت

واژگونی تریلی در جاده قوچان به مشهد جان یک نفر را گرفت

قوچان - رئیس جمعیت هلال احمر قوچان از فوت یک نفر در حادثه واژگونی تریلی درجاده قوچان به مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید فکوری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل هلال احمر قوچان اظهارکرد: این حادثه درمحور قوچان چناران کیلومتر ۴۵ حوالی روستای مومن آباد اتفاق افتاد که یک  فوتی داشت.

وی افزود : ساعت۰۵:۱۹ دقیقه امروز عوامل امدادی پایگاه شهید کلاهدوز با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند و عملیات لازم را برای امداد رسانی به مجروحان انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر قوچان تصریح کرد:پس از انجام اقدامات رها سازی با همکاری عوامل آتش نشانی جسد راننده تحویل عوامل انتظامی و اورژانس حاضر در محل حادثه شد. 

همچنین پلیس راه خراسان رضوی علت این حادثه را خواب آلودگی راننده تریلی اعلام کرد.

کد مطلب 4553862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها