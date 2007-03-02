برق با شکست صدرنشین شگفتی ساز شد/ پیکان و سایپا امیدوار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای این هفته گل گهر سیرجان که تا هفته دوازدهم بی شکست پیش می رفت در هفته سیزدهم برابر تیم متحول شده برق تهران شکست خورد. شاگردان خلیل آزمون بازی را خوب شروع کردند ولی تنوانستند برتری خود را ادامه دهند. تیمی که در بازیهای قبل کمتر اشتباه داشت در این بازی پر اشتباه ظاهر شد تا پس از پشت سر گذاشتن 5 گیم بازی زیبا و دیدنی سرانجام طعم تلخ شکست را بچشد.

مهدوی پاسورگل گهرهرچند خوب بود ولی رفته رفته تحلیل رفت ، عندلیب ، زارع ، مصطفی وند ، محمدی راد و بابایی نیزعلی رغم ارائه بازی خوب درمواقع حساس نتوانستند ضربات خود را در زمین برق به امتیاز تبدیل کنند. اما در مقابل برقی ها که در ابتدا تحت تاثیربازی گل گهر بودند با هدایت خوب کاظمی و شوندی بازی را از گیم سوم به بعد در اختیار گرفته و با توپگیری خوب و بازیسازی بهترحریف را مجبوربه قبول شکست کردند. استفاده به موقع از پزشکی و یولمه در نقش پاسور، دریافت های خوب مجتبی عطار و ضربات جهاندیده ، پژومان ، شیاری ، زادون ، خان احمدی و ثانی در زمان حضور خود برتری برق را رقم زد. این تیم اگر با همین شیوه ادامه دهد قطعا" برای سایر تیم ها مشکل ساز خواهد شد.

اما پیکان که به گنبد رفته بود اجازه هرگونه تفکر را از شاگردان دوجی گرفت. کارخانه با امیرحسینی ، پیمان اکبری ، داود مقبلی ، محمد منصوری ، محمد سلیمانی و محمد ترکاشوند تیم خود را به میدان فرستاد و با ارائه یک بازی خوب و منطقی درسه گیم متوالی پیروز شد.

اما استقلال گنبد نشانی از تیم خوبی که یکشنبه سایپا را شکست داده بود نداشت. آسیب دیدگی تاجرهم مزید بر علت شد تا این تیم دریک بازی خانگی و برابر چشم هواداران خود با قبول شکست زمین را ترک کند. این پیروزی فاصله پیکان با گل گهر را به عدد یک رساند.

درسایر بازیها سایپا در تهران با برتری درسه گیم متوالی برابر بانک کشاورزی از بحران خارج شد. درماهشهر پتروشیمی تنها یک گیم برابر پگاه پیروز شد. شاگردان بنایی در یک بازی خوب شکست خانگی دور رفت برابر پتروشیمی را جبران کردند.

در ارومیه هم آذرپیام شکست سیزدهم را به آیدانه تحمیل کرد و در اصفهان در یک بازی که حواشی متعددی داشت اتکا تهران 3 یر بک برابر تربیت بدنی اصفهان پیروز شد. در این دیدار اشتباهات متعدد داوری ، قطع برق و هجوم تماشاگران به زمین مشکلات فراوانی را ایجاد کرد. البته ابراهیم وادی سرمربی اتکا بادعوت بازیکنان خود به آرامش نقش تعیین کننده ای در کسب پیروزی تیم خود داشت. برای میزبان که کاوه آهنگران را برای دومین بازی متوالی همراه نداشت علی مباشری ، پیمان کریمی و هومن باقری خوب کار کردند. در تیم اتکا هم سوسن آبادی ، غیاثی و سهرابی روز خوبی را پشت سر گذاشتند.

در جدول رده بندی گل گهرهمچنان با 25 امتیاز صدرنشین است، پیکان با 24 امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد. سایپا با 22 امتیاز سوم است و برق با 21 امتیاز در مکان چهارم ایستاده است.

نتایج کامل هفته سیزدهم به شرح زیر است :

* بانک کشاورزی صفر– سایپا 3 (15 بر 25 ، 21 بر 25 و 20 بر 25)

* برق 3 - گل گهرسیرجان 2 (17 بر 25 ، 25 بر 23 ،13 بر 25 ، 25 بر 20 و 15 بر 12)

* پتروشیمی ماهشهر یک – پگاه ارومیه ( 22 بر 25 ، 28 بر 26 ، 20 بر 25 و 21 بر 25)

* آذرپیام ارومیه 3 – آیدانه چالدران صفر( 25 بر 17 ، 25 بر 21 و 25 بر 23 )

* استقلال گنبد صفر– پیکان تهران 3 ( 11 بر 25 ، 22 بر 25 و 22 بر 25 )

* تربیت بدنی اصفهان یک – اتکای تهران 3 (23 بر 25 ، 25 بر20 ، 25 بر 27)