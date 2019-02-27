سیستم حمل و نقل شهری بی.آر.تی در کرمان در دست مطالعه است

عبدالهادی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطالعات در خصوص راه اندازی سامانه اتوبوس های تندرو یا «بی.آر.تی» در شهر کرمان در حال انجام است.

وی ادامه داد: سامانه اتوبوس های تندرو شامل مسیری بسته است که اتوبوس می تواند با سرعت بیشتری و بدون وجود مانع تردد کند.

طاهری با اشاره به اینکه حضور عابر پیاده و خودروهای عبوری در این مسیر به حداقل ممکن می رسد، افزود: البته راه اندازی این خط ها هزینه های سنگینی دارد.

وی عنوان کرد: از حدود هشت ماه پیش مطالعات در این زمینه آغاز شده و وزارت کشور هم قول هایی در این خصوص داده است که تسهیلات برای اجرای این پروژه بعد از اتمام مطالعات تخصیص یابد.

طاهری با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه اتوبوس های تندرو در خیابان شریعتی به دلیل تعارضات موجود بسیار مشکل است، اظهار کرد: مطالعات برای این پروژه از فرودگاه تا میدان شهدا در حال انجام است اما اینگونه به نظر می رسد که اجرای این پروژه در محور فرودگاه تا میدان آزادی راحت تر قابل اجرا است.

وی متذکر شد: با افتتاح مسکن های مهر و سحاب در آینده ترافیک بلوار جمهوری افزایش پیدا می کند.