رحمان محمدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صعود به مرحله نیمه نهایی پلی آف لیگ برتر والیبال گفت: در دو بازی با شایستگی از سد شهرداری گنبد عبور کردیم. مخصوصا در بازی دوم، گنبد فوق العاده بازی کرد و در سرویس و حمله ما را تحت تاثیر قرار داد. با تاکتیک مناسبی که در دستور کار قرار دادیم موفق شدیم خوب عمل کنیم و در جو سنگین بازی، نتیجه را به سود خود به پایان برسانیم. در نهایت نیز در دو بازی کار را تمام کردیم و به نیمه نهایی صعود کردیم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین در ادامه تاکید کرد: تعهد و وظیفه خود می دانیم تا در ادامه نیز عملکرد خوبی داشته و لیاقت و شایستگی خود را نشان دهیم تا زحمات حدود ۷ ماه خود را به نتیجه برسانیم.

وی درباره بازی مقابل تیم پیام در مرحله بعد گفت: پیام تیم خوبی است، بازیکنانی در اختیار دارد که در هر تیمی به عنوان بازیکن اصلی و تاثیر گذار به شمار می‌روند. هر چه از شروع لیگ گذشت عملکرد بهتری داشتند و در روزهای پایانی نیز به اوج آمادگی رسیدند. بازی سنگینی مقابل این تیم خواهیم داشت و امیدواریم نتایج خوبی کسب کنیم.

محمدی راد درباره برنامه فشرده مسابقات لیگ نیز گفت: نمی توانیم به عقب برگردیم، کسانی که مسابقات را با ۱۳ تیم آغاز کردند باید پاسخ بدهند. در جلسه بارها این موضوع را مطرح کردیم که با اضافه شدن یک تیم فشردگی مسابقات زیاد خواهد شد و تیم‌ها باید آن را تحمل کنند. کسی در آن جلسه اعتراض نکرد، برنامه اعلام شد و کم کم با گذشت مسابقات که بازیکنان مصدوم شدند اعتراضات شکل گرفت.

سرمربی تیم شهرداری ورامین نسبت به میزبانی تبریز نیز اعتراض کرد و گفت: حق تیم صدرنشین برای برگزاری بازی فینال نادیده گرفته شد. حدود ۷ سال است که مسابقات فینال به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و می توانیم از حق میزبانی استفاده کنیم. در حال حاضر با توجه به میزبانی تبریز تماشاگران خود را از دست دادیم. هر چقدر هم که تماشاگر داشته باشیم اما سفر همه به تبریز مشکل است. هواداران تیم انتظار داشتند پس از حدود ۲۰ هفته صدرنشینی در مسابقات، فینال را در خانه تماشا کنند. در جلسه‌ای که برای تعیین میزبانی برگزار شد پیشنهاد دادیم فینال در تهران باشد اما پذیرفته نشد و نداشتن سالن به دلیل نبود امنیت را دلیل مخالفت اعلام کردند. در حالیکه اکثر مسابقات آسیایی در همین سالن تهران است. اما دلیل اصلی حضور تماشاگران است!

محمدی راد درباره ویدئو چک استفاده شده در برخی از بازی‌ها نیز گفت: در بازی‌های ما استفاده نشد اما همکارانی که ویدئو چک را دیده‌اند در جلسه برگزار شده، نسبت به وضوح لازم برای تشخیص صحنه اعتراض داشتند. این وسیله نیاز به پیشرفت بیش‌تری مانند بالا بردن کیفیت دوربین‌ها و مانیتوری که تصاویر را بهتر تشخیص دهد دارد. حتی فیروزی(رئیس سازمان لیگ) پیشنهاد داده بود که داور ویدئو چک صحنه را تماشا کند و دیگر در مانیتور سالن پخش نشود! واقعا نیاز داریم در این زمینه کار و پیشرفت بیش تری داشته باشیم.

وی ادامه داد: وقفه ای که به واسطه استفاده از ویدئو چک در بازی ایجاد می شود روند بازی را کند می کند. پیدا کردن صحنه خواسته شده کمی زمانبر است و باید متصدی در این زمینه پیشرفت و تجربه کسب کند. در حال حاضر از این وسیله در تهران استفاده می شود چرا که سالن های شهرستان مجهز به مانیتور نیستند و هزینه ای نیز باید برای استفاده از آن پرداخت شود. چیزی حدود ۵ میلیون تومان برای هر بازی که تقبل این هزینه در چنین شرایط اقتصادی برای تیم ها سخت است.

رحمان محمدی راد در پایان گفت: از هوادارن تیم خواهش می‌کنم مانند همیشه در کنار تیم باشند. سعی کردیم تیم همدل و هماهنگ بسازیم، پس از پنج سال تیم ورامین در نیمه نهایی مسابقات حاضر شد. با جان و دل برای آنها بازی کردیم و می خواهیم در پایان سال با قهرمانی عیدی خوبی به هوادارن بدهیم. از تماشاگران خواهش می کنم در بازی روز یکشنبه تیم را تنها نگذارند.