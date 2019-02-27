به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تبصره‌های هزینه ای لایحه بودجه، نمایندگان مجلس تبصره ۱۴ این لایحه در مورد مصارف هدفمندی یارانه ها را با ۱۵۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر این اساس، جمع کل پرداختی ها و مصارف هدفمندی مبلغ ۱.۴۰۷.۴۰۴ میلیارد ریال تعیین شد و ۴۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و ۶۱.۴۵۰ میلیارد ریال به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص یافت.

به گزارش مهر، بر این اساس، مصارف یارانه نقدی نسبت به سال ۹۷ افزایش نیافته است و مانند سال ۹۷ حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.