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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

با رای نمایندگان؛

یارانه نقدی در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد

یارانه نقدی در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد

نمایندگان ۴۱۱ هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در سال ۹۸، اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تبصره‌های هزینه ای لایحه بودجه، نمایندگان مجلس تبصره ۱۴ این لایحه در مورد مصارف هدفمندی یارانه ها را با ۱۵۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر این اساس، جمع کل پرداختی ها و مصارف هدفمندی مبلغ ۱.۴۰۷.۴۰۴ میلیارد ریال تعیین شد و ۴۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و ۶۱.۴۵۰ میلیارد ریال به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص یافت.

به گزارش مهر، بر این اساس، مصارف یارانه نقدی نسبت به سال ۹۷ افزایش نیافته است و مانند سال ۹۷ حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 4553909

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    نظرات

    • مهندس IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
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      پاسخ
      ارزش اين 45000تومان يارانه الان تقريبا 1000تومنه

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