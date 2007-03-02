به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیشب پس از سفری دو روزه به سودان، وارد تهران شد ودر فرودگاه مهرآباد تهران، درجمع خبرنگاران، با مطلوب خواندن سفر خود به سودان گفت: سودان یک کشور بزرگ اسلامی است و سطح همکاری های ما با این کشور بسیار خوب و رو به رشد است .



وی دیدگاه های سیاسی دوکشور را نسبت به مسائل منطقه ای، جهان اسلام و بین الملل مشترک خواند و با بیان اینکه ما در مجامع بین المللی از حقوق و سیاستهای سودان دفاع می کنیم و این کشورهم متقابلا مدافع حقوق و سیاستهای ایران است گفت: دو کشور درباره مسائل فلسطین، لبنان، عراق دارای دیدگاه های مشترک هستند و طراحی های دشمنان در مسیر فشار بر ملت های منطقه و تفرقه اندازی بین ملتهای مسلمان را محکوم می کنند.



رئیس جمهور به توافقات تهران و خارطوم در زیمنه ای تجارت و اقتصاد اشاره و ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این توافقات و توافق نامه های قبلی که در سفر رئیس جمهور سودان به تهران به امضا رسید سطح مناسبات دو کشور به جایگاه مطلوب برسد.



وی با اشاره به ارتباطات دو کشور در بخش فرهنگی گفت: زمینه برای گسترش همکاری ها در بخش فرهنگی فراهم است زیرا سودان کشوری با تمدن چند هزار ساله و مسلمانان شیفته اسلام ناب محمدی (ص) است و مردم این کشور به جمهوری اسلامی ایران علاقه مند هستند، این علاقه رو به افزایش نسبت به ارزش های انقلاب و مفاهیم اسلامی ، زمینه را برای همکاری های فرهنگی فراهم کرده است.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود از تبادل اساتید و دانشجویان بین دو کشور خبر داد و گفت: در مجموع در بخش توافقات با دولت سودان گام بلندی برداشته ایم که همکاران باید با سرعت و قدرت این راه را ادامه دهند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در زمینه سیاستهای منطقه ای توافقاتی با دولت سودان داشتیم که اجرای آنها به نفع صلح و امنیت منطقه و دنیای اسلام و همه جهان جهان خواهد بود خاطر نشان کرد: لازم بود ما در این سفر حمایت خود را از استقلال و عزت سودان اعلام کنیم زیرا آنها به دلیل استقلال خود تحت فشار قدرتهای زورگوهستند و ما در این سفر بار دیگر حمایت ملت ایران را از این کشور اعلام کردیم.

وی ادامه داد در جلسه ای که با علمای سودان و همچنین نخبگان این کشور داشتیم معلوم شد که حرف دل همه ما یکی است و در مورد مسائل جهانی و راه های برون رفت از مشکلات ، دیدگاه های جمهوری اسلامی و راه حل هایی که آنها ارایه می دهند مشترک است .