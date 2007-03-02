پایان گفتگوهای گروه 1+5 با تاکید بر ادامه مذاکرات در روز شنبه / چند مسئله دیگر باقی مانده که باید تکمیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مقامات ارشد آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه به علاوه آلمان درباره تحریم های بیشتر علیه ایران از طریق تماس تلفنی رایزنی کردند .

" ژوآن مور" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت :" آنها بحث و گفتگوی سازنده ای داشتند و دراین تماس تلفنی برای توافق در زمینه عناصر این قطعنامه پیشرفت هایی داشتند."

وی افزود : " چند مسئله دیگر باقی مانده که باید تکمیل شود."

مور تصریح کرد : مقامات پس از این گفتگوی دوساعته توافق کردند تا روز شنبه نیز به شکل تماس تلفنی رایزنی کنند و سفرای آنها در سازمان ملل می توانند تنظیم پیش نویس قطعنامه جدید را هفته آینده آغاز کنند.

گفتگوهای شب گذشته درسطح مدیران سیاسی این شش کشور انجام شد. آنها دوشنبه شب نیز درباره قطعنامه جدید علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در لندن رایزنی کردند.

" فیلیپ دوست بلازی" وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز گذشته پس از گفتگوها درپکن اعلام کرد که کشورش و چین بر حفظ اتحاد بر سر قطعنامه دوم تحریمها علیه ایران توافق کرده اند.

وی پس از دیدار با همتایان چینی خود درپکن در جمع خبرنگاران ادعا کرد :" نکته اصلی برای ما اتحاد جامعه بین المللی است."

بلازی خاطر نشان کرد :" نقش فرانسه شکل دادن به یک تعادل است، تعادلی بین آمریکاییها و انگلیسها که خواهان تحریمهای بیشتر هستند و روسها و چینیها که خواهان چنین سطحی از تحریمها نیستند."

مقامات چینی از بحث درباره قطعنامه جدید خودداری کردند، اما روز گذشته " لی ژاوژینگ" وزیر امور خارجه چین درباره این مسئله با " عباس عراقچی" معاون وزیر خارجه ایران در پکن رایزنی کرد.