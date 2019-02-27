هزینه‌ تحصیل در استان سمنان کاهش یابد/ اهمیت تربیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزشوپرورش استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه آموزشوپرورش استان باید هزینههای دانش آموزان را کاهش دهد، ابراز کرد: کتابهای کمکدرسی و مراکز علمی کمکآموزشی برای دانش آموزان مخاطره ایجاد میکند که باید برای حذف آن تلاش شود.
وی بابیان اینکه اعتبارات آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت از ۹ درصد به ۱۱ درصد افزایشیافته است، اما بازهم نیازمند اعتبار بیشتری در این زمینه هستیم، بیان کرد: میبایست برای افزایش درآمدها از طریق راههایی چون فروش املاک تخریبی اقدام شود که این امر مدنظر اداره کل آموزشوپرورش استان سمنان نیز قرار گیرد.
ضرورت ترویج خلاقیت در سیستم آموزشی
استاندار سمنان در دیگر بخش از سخنان خود گفت: کاهش مشکلات آموزشوپرورش، دانش آموزان، معلمان و خانواده برای ارتقاء نظام تعلیم تربیت موردتوجه شورای آموزشوپرورش است و از سوی دیگر مردم از نظام آموزشی توقع دارند تا نیروی توانمند تحویل جامعه شود، لذا نقش معلمان جوان نخبه در نظام آموزشی در تعلیم و تربیت نوجوانان مثبت بوده است.
آشناگر بابیان اینکه خلاقیت در نظام آموزشی ما کم است، گفت: خلاقیت در تصمیمگیری مدیریتی کم است، لذا در استان سمنان پرورش خلاقیت در دانش آموزان و معلمان باید موردتوجه آموزشوپرورش قرار گیرد چرا که پایه مدیران آینده خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه تربیت اجتماعی دانش آموزان بسیار مهم است، گفت: آموزش مهارتهای زندگی در دانش آموزان باید ارتقا پیدا کند، لذا دانش آموزان ما باید نه گفتن، مشارکت در انجام کارهای نیک را باید در نظام آموزشی فرا گیرند.
پذیرش تفاوتها و تمایزها با شیوه گفتگو
استاندار سمنان با ابراز اینکه میزان گفتگو در جامعه بسیار کم است، گفت: برای حل اختلافات باید از گفتگو استفاده شود لذا پذیرش تفاوتها و تمایزها با شیوه گفتگو موثر خواهد بود.
آشناگر بر ضرورت ایجاد محیطهای آموزشی شاد و نشاط آور تاکید کرد و افزود: باید بدانیم شادکردن جامعه به معنی نادیده گرفتن ارزشها نیست لذا آموزش و پروش در این راستا باید اقدام کند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه افزایش تکالیف دانش آموزان اثر مثبتی در روحیه و نشاط دانش اموزان ندارد، افزود: باید محیطها و شیوههای آموزشی در راستای ایجاد شادی در دانشآموزان انجام شود.
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