به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس دو روزه که از روز پنجشنبه در مادرید برگزار شده است تاکید کرد : از آنجا که منابع و مواد اولیه جهان معمولا در کشورهای جنوب و دارای درآمد متوسط قرار دارد و منابع مالی و فناوری در اختیار کشورهای پیشرفته و شمال است، برای جلوگیری از بحرانها، باید عدالت در چرخه همکاری بین این کشورها رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه کشورهای با درآمد متوسط حدود دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند یاد آور شد :‌اقتصاد این کشورها منبع قابل توجهی از تولید منابع اولیه و کالا و خدمات برای مصرف‌کنندگان جهانی و نیز واجد فرصتهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران بین‌المللی است و نقش این کشورها در مالیه بین‌المللی غیرقابل انکار است .



متکی با تاکید بر لزوم برداشتن موانع فراروی توسعه این دسته از کشورها گفت : اگر سعی شود تا با هر توجیهی و به هر وسیله‌ای برخی از کشورهای با درآمد متوسط از گردونه اقتصاد جهانی منزوی شوند، قطعا نظام بین‌المللی گردش کالا و پول که به هم پیوسته بوده و همانند زنجیره‌ای از کشورها عمل می کند، با مشکلات فراوان و احتمالا بحرانهای غیرقابل کنترل روبرو می‌شود.

وزیر امور خارجه افزود : برای اثبات این مدعا کافی است به این موضوع توجه کنیم که منابع اقتصادی در دنیای متشکل ازجوامع گوناگون پراکنده شده است. کشورهای جنوب نوعا واجد منابع طبیعی بوده و اکثر کشورهای شمال از فناوری پیشرفته و منابع مالی برخوردارند.

وی تصریح کرد : زنجیره اقتصادی جهانی تنها در صورتی درست عمل خواهد کرد که جریان منابع طبیعی و کالاهای اولیه از جنوب به شمال و انتقال فناوری، پول و تجربیات از شمال به جنوب تا زمانی که در همان موقعیت جغرافیای اقتصادی قرار دارند بطور مستمر ادامه یابد، در غیر این صورت، "اطمینان " به نظام اقتصاد بین‌المللی و پیش بینی‌های مبتنی بر آن کاهش یافته و این می‌تواند به نوبه خود سرچشمه بحرانهای اقتصادی دیگری شود.

متکی با بیان اینکه انزوای غیر طبیعی حلقه‌های مهم زنجیره اقتصاد، مالیه و تجارت جهانی با عدالت نیز سازگار نیست افزود :‌ شمول کشورهای با درآمد متوسط در اقتصاد جهانی یکی از مهمترین شاخصهای تحقق عدالت در این نظام است ، بنابراین، اگر برنامه‌های توسعه در این کشورها با توفیق کمتری همراه است، باید علت آن را در نظام تجارت جهانی و بازیگران آن جستجو کرد که با بی‌توجهی به عدالت صرفا در پی کسب حداکثر سود هستند.

وی ادامه داد : به همین جهت، تلاش بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه بیشتر و همگرایی در نظام جهانی اقتصاد و تجارت در بسیاری از موارد عقیم مانده است. شکست دور دوحه مثال بارزی از فقدان عدالت در نظام تجارت جهانی است.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه توسعه یک حق است ، جلوگیری از رسیدن به آن را به ویژه با اغراض سیاسی و غیر اقتصادی بویژه با ابزارهایی غیر عادلانه همانند تحریم‌های غیر منصفانه ، گذشته از اینکه با معاهدات بین‌المللی بشردوستانه و اهداف توسعه‌ای جهانی از قبیل فقرزدایی در مسیر توسعه سازگار ندانست و تاکید کرد : این تضییع حق عکس‌العمل طبیعی طرفهای مورد تحریم را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت : از دیدگاه ما فرصتهای جهانی شدن برای کشورهای با درآمد متوسط بالقوه است اما چالشهای جهانی شدن در جهان کنونی بالفعل است.این وضعیت مشکلات فراوانی برای کشورهای با درآمد متوسط پدید می‌آورد.

متکی افزود : از سوی دیگر، اینکه تصور کنیم تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه که از ساختار اجتماعی پیوسته و حکومتگری مردم سالار برخوردار نیستند با چالشهای بالفعل ورود به نظام تجارت جهانی روبرو می‌شوند، تصوری بس خطاست.

وزیرامور خارجه تصریح کرد : کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران با یک ساختار اجتماعی بسیار به هم پیوسته و سازمان سیاسی مردم سالار که نمونه آن را می‌توان در حرکتهای اجتماعی عظیم آن و فراوانی انتخابات آزاد در سطوح مختلف محلی و ملی دید ، به بهانه‌های غیر اقتصادی و غیر منطقی از زنجیره اقتصاد جهانی به انزوا کشانده می‌شوند و در مقابل، برخی کشورها با حکومتگری آشکارا غیر مردم سالار در این زنجیره قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: این گونه اقدامات به راحتی موجبات ایجاد سابقه برای انزوای آتی کشورهای مهم در حال توسعه یعنی همان حلقه‌های زنجیره اقتصاد و تجارت جهانی و جهان به هم پیوسته را توسط قدرتهای بزرگ فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، انزوای این کشورها از زنجیره مزبور به خودی خود باعث دور شدن آنها از بسیاری از دوایر همکاری بین‌المللی نیز خواهد گشت.

متکی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کشورهای با درآمد متوسط در همکاریهای بین‌المللی نقش ارائه‌دهنده کمک را داشته باشند و مانع فشار توسعه نیافتگی مستقیم از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای پیشرفته شوند باید اولا موانع توسعه ای از بین راه کشورهای با درآمد متوسط برداشته شود. ثانیا، مسیر و جهت مشارکت جهانی به ویژه تجارت بین‌المللی را به سوی توسعه عدالت‌محور سوق داده و منابع مالی را نیز بدان سوی بسیج کنیم.

وی همچنین یاد آور شد : بدیهی است برنامه‌های توسعه هر کشوری باید متناسب با وضعیت آن کشور بوده و از تجویز نسخه‌های واحد جهانی پرهیز شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: برنامه‌های توسعه جهانی تنها در صورتی موفق خواهند بود که خود را با اولویتهای توسعه‌ای ملل در حال توسعه سازگار کنند و نه بر عکس .

متکی یادآور شد : نگاه جامع به نیازهای کشورهای در حال توسعه، ظرفیت‌سازی بین‌المللی به ویژه در توسعه بخش تجاری این کشورها ، و هماهنگی فعالیتهای نهادهای دوجانبه و چندجانبه توسعه‌ای - اعم از بنگاههای تخصصی ملل متحد و نهادهای مالی بین‌المللی زیر چتر سازمان ملل متحد که واجد سازوکارهای بین‌المللی دموکراتیک بوده و مانع هدررفتن منابع ، تباین و تضاد برنامه‌های یاری رسانی ، و موازی کاری شود، سه شرط اساسی دخالت موثر بعدی این کشورها در برنامه‌های یاری رسانی به کشورهای کمتر توسعه یافته است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان چند پیشنهاد را به عنوان جمع بندی و به منظور پیشگیری از ایجاد حلقه مفقوده در نظام اقتصادی، مالیه ، و تجارت جهانی ارائه کرد .



وی به عنوان اولین پیشنهاد با اشاره به اینکه بر منطق اقتصادی به جای اغراض سیاسی عمده‌ترین عامل از دست رفتن فرصتها و تحقق چالشها تکیه بر منافع سیاسی کوتاه مدت به جای استوار نمودن تصمیمات و سیاستها بر منطق اقتصادی مدرن است گفت : منطق اقتصادی بر مشارکت دادن حداکثری کشورهای در حال توسعه و منابع حکم می‌کند در حالی که اغراض سیاسی یک یا چند کشور به ظاهر قدرتمند و تحمیل آن بر جامعه بین‌المللی ، نظام اقتصاد و تجارت جهانی را به آشوب می کشاند.



وی افزود : به نظر ما، اگر دولتهای ثروتمند شمال حداقل روابط اقتصادی خود را آلوده به مسائل سیاسی بی‌پایه نکنند، توانسته‌اند به سطح قابل قبولی از عقلانیت مدرن دست یابند.

‪ -متکی در دومین پیشنهاد خود بر توسعه با نگاه عدالت محور تاکید کرد و گفت : در برنامه‌های جهانی توسعه و تامین مالی آن تکیه بر ادغام کشورهای با درآمد متوسط در زنجیره اقتصاد و تجارت جهانی با محوریت عدالت بوده و موانع سیاسی و غیر سیاسی ادغام این دسته از کشورها برطرف شده و منابع مالی بین‌المللی نیز به آن سوی بسیج شود.

‪وی همچنین در پیشنها دیگری خواستار طراحی تجارت جهانی بر اساس پشتیبانی از توسعه بین‌المللی شد وگفت : در صورتی که رهیافت حاکم بر تجارت جهانی از سود محوری صرف خارج شده و واجد سمت و سوئی مبتنی بر توجه به حداقل نیازهای توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه گردد، اتخاذ چنین رهیافتی باعث می‌شود که نه تنها کشورهای با درآمد متوسط موفق به توسعه شوند بلکه با تشکیلی بلوکی از این گونه کشورها فشار توسعه نیافتگی مستقیما از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای پیشرفته منتقل نخواهد شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان بر ضرورت تقویت ترتیبات منطقه ای تاکید کرد و گفت :‌ ترتیبات منطقه‌ای با محوریت کشورهای با درآمد متوسط نه تنها نیازهای منطقه‌ای را به خوبی می‌شناسند بلکه از طریق ابزار منطقه‌ای که در اختیار دارند باعث ایجاد ظرفیت و نهایتا تحقق بهتر اهداف توسعه بین‌المللی و اهداف برنامه عمل ژوهانسبورگ می‌شوند.