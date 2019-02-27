ترامپ با رئیس جمهور ویتنام دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در سفر به ویتنام، با «نگویان فو ترانگ» (Nguyen Phu Trong) رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

وی همچنین قرار است ناهار را با «نگویان سون فوک» (Nguyen Xuan Phuc) نخست وزیر این کشور آسیای جنوب شرقی صرف کند.

گفتنی است ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی عازم ویتنام شده است. این دیدار عصر چهارشنبه در هانوی برگزار خواهد شد.

طرفین هشت ماه پیش در سنگاپور اولین دیدار خود را انجام داده‌اند و انتظار می‌رود اینبار به توافق برای پایان رسمی جنگ در شبه‌جزیره کره دست پیدا کنند حال آنکه هدف نهایی ترامپ، خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌ یانگ عنوان می‌شود.