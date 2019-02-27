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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

گشت شبانه مقابله باقاچاق چوب فعال شد

گشت شبانه مقابله باقاچاق چوب فعال شد

یاسوج- منابع طبیعی و جنگل های کهگیلویه و بویراحمد در طول سالیان مختلف با چالش های مختلفی روبه رو شده است، برای مقابله با یکی از این چالش ها، گشت شبانه مقابله با قاچاق چوب فعال شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد  دارای یک میلیون و ۴۲۶ هزارو ۳۰۰ هکتار منابع ملی بوده که از این سطح، ۸۷۳  هزار و ۶۰۰ هکتار، حدود ۵۳ درصد مساحت کل استان را جنگل و ۵۵ هزار و ۲۷۰۰ هکتار، ۳۴ درصد مساحت کل استان را مرتع تشکیل می دهد.

بیماری درختان، آتش سوزی، چشم طمع سودجویان و قاچاق چوب از جمله چالش‌هایی است که درختان زاگرس با آن روبه رو شده است.

کوره های زغال گیری نیز عامل دیگری برای به زمین زدن قامت تنومند بلوط های زاگرس است.

سالیانه هزاران درخت زاگرس قربانی چشم طمع سودجویان می شود.

در کهگیلویه و بویراحمد گشت های شبانه مبارزه با قاچاق چوب فعال شده است.

همچنین احیاء و اصلاح مراتع با همکاری بهره برداران اجرایی می شود.

کد مطلب 4553946

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