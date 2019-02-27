به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، وکلای ملت با الحاق بندی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه مقرر کردند یارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص یابد.

احمد محمدی انارکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طبق این مصوبه قیمت ماکارانی، نان های صنعتی، بیسکوئیت و کیک افزایش خواهد یافت.

همچنین وکلای ملت با الحاق بندی تبصره ۱۴ به این تبصره مقرر کردند درآمدهای نفتی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول ظرف مدت یک ماه به حساب وزارت کشور واریز شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

بر اساس ماده ۳۸-قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (۱۶) این قانون، یک و نیم درصد(۵/۱%) ;

ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(۳%);

ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%);

د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%)

همچنین در بخش هزینه ای جز دو بند الف تبصره ۱۴ مقرر شد پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکت های تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

همچنین در بند (ب) مقرر شد آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری سازمان های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.