اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد در نیمه اول اردیبهشت / اعلام نتایج قطعی در اوایل شهریور / انتخاب رشته منحصرا اینترنتی است

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون آزمون 49 کد رشته کارشناسی ارشد از 129 کد رشته در صبح و بعد از ظهر چهارشنبه و صبح پنج شنبه برگزار شده است. آمار بعد از ظهر پنج شنبه، صبح و بعد از ظهر جمعه و همچنین صبح شنبه نیز معادل 80 کد رشته برآورد شده است.

وی ادامه داد: در صبح و بعدازظهر چهارشنبه 19 کد رشته با تعداد 190 هزار و 191 داوطلب، صبح روز پنج شنبه 30 کد رشته با تعداد 53 هزار و 67 داوطلب که از این تعداد 23 هزار و 528 خواهران و 29 هزار و 539 نفر برادران بودند، برگزار شد.

معاون سازمان سنجش گفت: بعد ازظهر روز گذشته نیز 28 کد رشته دیگر در 38 شهرستان برگزار شده است که 49 هزار و 246 نفر در آن شرکت کرده اند. از این تعداد 22 هزار و 56 نفر خواهران و 27 هزار و 178 نفر برادران تشکیل داده اند.

وی اظهار داشت: در صبح امروز نیز 95 هزار و 141 داوطلب در 30 کد رشته شرکت کرده اند و در بعدازظهر امروز 90 هزار و 978 داوطلب در 8 کد رشته امتحانی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

توکلی اضافه کرد: همچنین 17 کد رشته امتحانی آخر کارشناسی ارشد در صبح شنبه با شرکت 97 هزار و 83 داوطلب در 38 شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون پاسخنامه های امتحانی با رعایت کلیه مسائل حفاظتی و امنیتی و به صورت لاک و مهر شده به قرنطینه منتقل و حداقل 2 بار توسط ماشین های علامت خوان به صورت جداگانه تصحیح می شود.

معاون سازمان سنجش گفت: پس از تصحیح اوراق نمرات خام و تراز و نمرات کل داوطلبان برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارنامه صادر می شود و نتیجه اولیه آزمون کارشناسی ارشد 86 نیمه اول اردیبهشت ماه از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار داده می شود .

وی ادامه داد : فهرست اسامی آن دسته از افرادی که مجاز به انتخاب رشته هستند از طریق سایت منتشر می شود. این افراد می توانند علاوه بر مشاهده کارنامه در روز مقرر اقدام به دریافت دفترچه انتخاب رشته کنند. دفترچه انتخاب رشته همزمان بر روی سایت سازمان سنجش نیز قرار می گیرد.

توکلی با بیان اینکه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 86 منحصرا اینترنتی خواهد بود گفت: داوطلبان مجاز باید بر اساس دستورالعمل های اعلام شده از طریق اینترنت اقدام به ثبت نام کنند.

وی اظهار داشت: اطلاعیه سازمان سنجش در مورد نتایج اولیه، کارنامه، نمرات مجازین و انتخاب رشته و همچنین نحوه دریافت دفترچه راهنما در روزهای دوشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 86 و دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 86 منتشر می شود. بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده پس از انتخاب رشته، کار گزینش آغاز می شود و سازمان سنجش حداکثر در اول شهریور ماه نسبت به استخراج و اعلام نتایج نهایی اقدام می کند.

معاون سازمان سنجش یادآور شد: در آزمون کارشناسی ارشد 86 تعداد 458 هزار و 801 داوطلب متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون شدند که از این تعداد 236 هزار و 773 نفر زن و 249 هزار و 28 نفر مرد هستند.

وی اضافه کرد: از تعداد کل ثبت نام کنندگان در آزمون، 45 هزار و 536 نفر علاوه بر انتخاب رشته امتحانی اول، متقاضی شرکت در رشته دوم نیز هستند که از این تعداد 17 هزار و 613 نفر زن و 27 هزار و 923 نفر مرد می باشند.

توکلی اظهار داشت: نظر به اینکه آزمون هر کد رشته امتحانی به صورت مستقل برگزار می شود، هر داوطلب برای شرکت در آزمون باید کارت آزمون مربوط را داشته باشد و با توجه به آمار داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو رشته هستند، سازمان سنجش 531 هزار و 337 کارت را برای 254 هزار و 386 داوطلب زن و 276 هزار و 951 داوطلب مرد صادر کرد.