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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

امیر حیدری:

فرماندهی در نیروی زمینی بر ولایت‌محوری و عدالت‌محوری استوار است

فرماندهی در نیروی زمینی بر ولایت‌محوری و عدالت‌محوری استوار است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: فرماندهی در نیروی زمینی بر سه پایه «ولایت‌محوری»، «عدالت‌محوری» و «شایسته‌سالاری» استوار است و تا امروز تمام تلاش‌مان این بوده که بر این اصول پایبند باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در اولین همایش حقوق‌دانان نیروی زمینی ارتش و نقش آنها در ارتقاء توان رزم، گفت: از روزی که بنده در نیروی زمینی مسئولیت فرماندهی را بر دوش گرفته‌ام، اعلام کردم که فرماندهی در نیروی زمینی بر سه پایه «ولایت‌محوری»، «عدالت‌محوری» و «شایسته‌سالاری» استوار است و تا امروز تمام تلاش‌مان این بوده است که بر این اصول پایبند باشیم.

وی افزود: نیروی زمینی ارتش در راستای رعایت عدالت، اقدامات مبسوطی را برنامه‌ریزی کرده‌ است و آنها را انجام می‌دهد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: به منظور رعایت عدالت در نیروی زمینی ارتش، علاوه بر ایجاد ۳۰ طرح لبیک، واحدهای حقوقی نیروی زمینی را هم تقویت کرده‌ایم.

امیر حیدری در پایان گفت: متاسفانه ما از ظرفیت‌های حقوقی نزاجا به دلیل اینکه علم به این موضوع نداشتیم، استفاده بهینه‌ای نکرده‌ایم و امیدواریم از رهگذر این جلسات بتوانیم این ظرفیت بالقوه را در راستای افزایش عدالت در نیروی زمینی، بالفعل کنیم.

کد مطلب 4553973
هادی رضایی

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