حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز( چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، اسدالله عباسی با تاکید بر ضرورت حفظ شأن و منزلت مجلس، گفت: از آقای لاریجانی تشکر میکنم که تبصره مربوط به افزایش حقوق در سال آینده را مراعا گذاشتند. بودجهای که امروز میبینیم در حد بضاعت است و نمیتواند همه نیازها را برطرف کند.
وی افزود: باید در رابطه با حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش توجه لازم صورت گیرد، از رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه هم میخواهیم موضوع را در مراکز کارشناسی به گونهای تنظیم کنند که به جمیع جهات توجه شود.
نماینده مردم رودسر در مجلس اظهار داشت: گرانی و تورم باعث شد حقوق بگیران و به ویژه بازنشستگان بیشترین زیان را داشته باشند زیرا کسانی که کار میکنند میتوانند گرانیها را با اضافه کار جبران کنند ولی بازنشستگان چنین امکانی ندارند.
علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر ابراز امیدواری کرد دقتهای لازم انجام و این نگرانیها مرتفع شود.
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