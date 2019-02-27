به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حج و زیارت گیلان، حسن فعال اظهارکرد: دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا ۳۰ بهمن ماه سال ۸۵ که پیش از این برای تکمیل اطلاعات و دریافت کد رهگیری از سامانه reserve.haj.ir اقدام کرده اند، می‌توانند از ساعت ۱۰ جمعه دهم اسفند ماه، برای ثبت نام در کاروان‌های حج تمتع ۹۸ اقدام کنند.

فعال با بیان اینکه زائران حج تمتع سال ۹۸ می‌توانند هزینه سفر خود را در دو قسط پرداخت کنند، افزود: قسط اول به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به اضافه اصل مبلغ ودیعه و سودهای تعلق گرفته به آن همزمان با ثبت‌نام در کاروان‌ها دریافت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زمان دریافت قسط دوم متعاقبا اعلام خواهد شد، گفت: قطعی شدن ثبت نام زائران حج تمتع منوط به انجام معاینات پزشکی و پرداخت قسط دوم هزینه سفر است.

مدیرکل حج و زیارت گیلان ادامه داد: فرآیند ثبت نام زائران حج تمتع ۹۸ فقط در کاروان‌های شهرستان محل سکونت که در سامانه انتخاب شده، امکانپذیر خواهد بود.

فعال با بیان اینکه زائران هنگام ثبت نام دقت داشته باشند و اطلاعات خود را در سامانه reserve.haj.ir بروزرسانی و اصلاح کنند، گفت: در صورت مراجعه نکردن ودیعه گذاران حج تمتع دارای اولویت در کاروان‌ها در فرصت تعیین شده، از اولویت‌های بعدی برای ثبت نام دعوت می‌شود.

وی افزود: به دارندگان قبوض ودیعه گذاری در اولویت اعزام به حج تمتع سال آینده که تاکنون برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه reserve.haj.ir اقدام نکرده اند، تا قبل از فرآیند ثبت نام در کاروان ها، اطلاعات خود را در این سامانه، تکمیل و بروز رسانی کنند.