مربیان بهداشت مدارس تهران با خطرات جانوران موذی آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران در همایش شناخت مبارزه با جانوران موذی که روز گذشته با حضور جمعی از مربیان بهداشت و مدیران و معاونین تعدادی از مدارس شهر تهران در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد ، در خصوص هدف از برپایی این همایش آموزشی گفت : همایش امروز در ادامه سلسله برنامه های آموزش شهروندان درباره مبارزه با جانوران موذی از جمله موش ها است که در این راستا تا کنون دوره ها و کلاس های آموزشی مختلفی برای ارائه آموزش های لازم به گروههایی از شورایاران محلات ، اصناف و پرسنل شهرداری برگزار شده است .

مهندس احمد نصری افزود: همایش امروز نیز برای نخستین بار با هدف ارائه آموزش و اطلاع رسانی در خصوص نحوه مبارزه با جانوران موذی برگزار شد که مخاطبین اصلی ما در این برنامه مربیان بهداشت مدارس ، شهرداران مدارس و معاونین و مدیران مدارس بوده اند .

وی با اشاره به استقبال خوب مربیان بهداشت و مسئولین مدارس از برپایی این همایش آموزشی ، گفت : در این همایش با حضور تعدادی از کارشناسان شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل آموزش های لازم در خصوص شناخت جانوران موذی ، نحوه رشد و تکثیر آنها ، بیماریهایی که به واسطه آنها سلامت شهروندان به مخاطره می افتد و راهکارهای مبارزه با جانوران موذی از جمله موش ها به شرکت کنندگان در این همایش داده شد .

نصری افزود: همچنین در این همایش جزوات و سی دی های آموزشی درخصوص جانوران موذی و راهکارهای مبارزه با آنها به مربیان بهداشت مدارس ارائه شد تا هر یک از این مربیان با کمک این جزوات آموزشی و تکثیر آنها در سطح مدارس محل خدمت خود ، دانش آموزان را با خطرات جاوران موذی و نحوه مبارزه با آنها آشنا کرده و آموزش های لازم را به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموزان نیز بتوانند با ارتقاء سطح دانش و آگاهی خود این آموخته ها را به درون خانواده انتقال دهند .

به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران ، زباله و پسماندها یکی از مهمترین عوامل رشد و تکثیر جانوران موذی به شمار می رود که با آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان و به خصوص خانواده ها و دانش اموزان درباره نحوه رعایت بهداشت محیط زیست و محل سکونت خود می توان تا حد زیادی از ازدیاد جمعیت جانوران موذی کاست .

بنابراین گزارش ، شناخت و کنترل جمعیت جانوران موذی ، نقش زباله ها در ازدیاد جمعیت موش ها و اهمیت نقش مدارس درباره انتقال اطلاعات و دانش های لازم به دانش آموزان و خانواده ها ، از مهمترین محورهای مطرح شده توسط کارشناسان و صاحبنظران در این همایش بود.