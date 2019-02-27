وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۸، بند (الف) تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت ننمودهاند، با اولویت نخست پرداخت نماید.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
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