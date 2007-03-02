به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رحمتی در مراسم افتتاح راه آهن تربیت حیدریه - رشتخوار - خواف اعلام کرد: تا پایان سال 1200 کیلومتر جاده در سراسر کشور به بهره برداری می رسد و امیدواریم که این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی اظهار داشت: با انجام واگذاری پروژه های راه آهن در سراسر کشور و اجرای زیر سازی این پروژه ها امیدواریم در سال آینده شاهد بهره برداری از 450 کیلومتر راه آهن در سراسر کشور باشیم.

وزیر راه و ترابری بیان کرد: امیدواریم در آینده شاهد اتمام راه آهن اصفهان - شیراز و اتصال راه آهن بم به زاهدان باشیم.

رحمتی که در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن خواف سخن می گفت، با تشکر از پیمانکاران این پروژه تاکید کرد: با اعتباری که مجلس اختصاص خواهد داد امیدواریم که پروژه های راه سازی و بهسازی در استان خراسان رضوی به اتمام برسد و راه آهن خواف به هرات متصل شود.

وی با اشاره به معدن غنی سنگ آهن در سنگان و اتصال خطوط ریلی کشور به افغانستان افزود: افغانستان اشتراکات فرهنگی، دینی و اجتماعی گسترده ای با ما دارد که امیدواریم با ادامه مسیر راه آهن تا هرات موجبات توسعه و شکوفایی منطقه مرزی دو کشور فراهم شود.

رحمتی ابراز داشت: خواف نقطه امید شرق کشور است و این ایستگاه نقطه اتصال به شرق کشور و اتصال جنوب به شمال کشور است.

وی افزود: شعار دولت نهم خدمتگذاری است و همه شاخص ها با بهره برداری از پروژه ها روند رو به رشدی را نشان می دهد.

مدیر کل منطقه یک راه آهن و قائم مقام معاون ساختار و توسعه راه آهن در این مراسم با اشاره به مزیت های راه آهن گفت: راه آهن تربت حیدریه - رشتخوار - خواف 147 کیلومتر شامل پنج ایستگاه در منطقه رشتخوار، چمن آباد، سلامی و خواف است.

بی پروا اعلام داشت: در ایستگاه راه آهن خواف حرکت قطارها براساس سیستم الکترونیکی هدایت می شود و ایستگاه رشتخوار نیز به زودی کامل و مورد بهره برداری می رسد.

همچنین در این مراسم محمدی زاده استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته امکان برداشت 2/5 میلیون تن سنگ آهن از معدن سنگان وجود دارد که احداث راه آهن در این معدن نقش موثری در توسعه منطقه خواهد داشت.

وی اعلام کرد: در کمیسیون مشترک با افغانستان، کار مطالعات و مسئولیت فرآوری و استخراج سنگ آهن از معادن این کشور به ایران واگذار شده است که نوید بخش آینده روشنی برای مردم منطقه می باشد.

در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن خواف، سجادیان نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: راه آهن خواف منطقه را به افغانستان و ترکمنستان متصل می کند و با راه اندازی ایستگاه بارانداز در ایستگاه خواف می توان به جابجایی کالاهایی که از بندرعباس به مقصد شرق کشور بارگیری می شود پرداخت.

مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن خواف وکلنگ زنی قطعه ایران راه آهن خواف - هرات با حضور وزیر اه و ترابری، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، استاندار خراسان رضوی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی و دیگر مسئولان روز پنج شنبه برگزار شد.