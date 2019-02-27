به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه وارد آنکارا، پایتخت ترکیه خواهد شد.

منابع ترکیه ای اعلام کردند که کوشنر قرار است در سفر به ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کند.

این منابع تاکید کردند که این سفر در راستای سفرهای خارجی کوشنر به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای جلب حمایت از طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، پایگاه خبری " Middle East Eye" که مقر آن در لندن قرار دارد، عنوان کرد که کوشنر در مورد جزئیات معامله قرن با اردوغان گفتگو خواهد کرد.