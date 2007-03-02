حسین یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نهال ها در بیش از یک هزار نهالستان کشور تولید می شوند و در سال های اخیر به مباحث کیفی تولید نهال در این نهالستان ها بسیار توجه شده است.

وی افزود: بیش از نیمی از نهال های تولیدی در کشور مورد استفاده واقع می شوند و تعدادی از آنها نیز به کشورهای همجوار و متقاضی صادر می شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت و گواهی نهال های تولید شده در نهالستان های کشور صادرات نهال ایران به توسعه این بخش بسیار کمک خواهد کرد، زیرا نهال های صادر شده انحصاری و ویژه ایران هستند و شناسنامه ژنتیک آنها در ایران تهیه شده است.

وی یادآور شد: از این میزان نهال تولیدی در سال مطابق برنامه چهارم توسعه کشور باید 10 میلیون در سال ثبت و گواهی شوند و به اصطلاح شناسه دار شوند که این کار با فعالیت های موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال کشور در کرج صورت می گیرد و هم اکنون سالانه 12 میلیون نهال شناسه دار می شوند یعنی از برنامه تعین شده در این خصوص جلوتر هستیم.

یوسفی تاکید کرد: استفاده از نتایج تحقیقات و کاربردی کردن آنها ، مبارزه با بیماری ها ، حفظ گونه های کمیاب و تولید نهال سالم و گواهی شده از مسائلی که توسط کارشناسان باغبانی به تولیدکنندگان توصیه می شود و از این رهگذر بخش باغبانی و نهال کشور توسعه قابل قبولی خواهد یافت .