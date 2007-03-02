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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۵۰

سالانه 30 تا 40 میلیون نهال در کشور تولید می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از تولید سالانه 30 تا 40میلیون اصله نهال در کشور خبر داد.

حسین یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نهال ها در بیش از یک هزار نهالستان کشور تولید می شوند و در سال های اخیر به مباحث کیفی تولید نهال در این نهالستان ها بسیار توجه شده است.

وی افزود: بیش از نیمی از نهال های تولیدی در کشور مورد استفاده واقع می شوند و تعدادی از آنها نیز به کشورهای همجوار و متقاضی صادر می شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت و گواهی نهال های تولید شده در نهالستان های کشور صادرات نهال ایران به توسعه این بخش بسیار کمک خواهد کرد، زیرا نهال های صادر شده انحصاری و ویژه ایران هستند و شناسنامه ژنتیک آنها در ایران تهیه شده است.

وی یادآور شد: از این میزان نهال تولیدی در سال مطابق برنامه چهارم توسعه کشور باید 10 میلیون در سال ثبت و گواهی شوند و به اصطلاح شناسه دار شوند که این کار با فعالیت های موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال کشور در کرج صورت می گیرد و هم اکنون سالانه 12 میلیون نهال شناسه دار می شوند یعنی از برنامه تعین شده در این خصوص جلوتر هستیم.

یوسفی تاکید کرد: استفاده از نتایج تحقیقات و کاربردی کردن آنها ، مبارزه با بیماری ها ، حفظ گونه های کمیاب و تولید نهال سالم و گواهی شده از مسائلی که توسط کارشناسان باغبانی به تولیدکنندگان توصیه می شود و از این رهگذر بخش باغبانی و نهال کشور توسعه قابل قبولی خواهد یافت .

کد مطلب 455405

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