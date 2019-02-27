به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در شورای اداری لرستان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب از جمله پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، زیردریایی فاتح و ... موجب سربلندی ایران اسلامی است.

سیاست دشمن این است که موفقیت‌های ما را نادیده می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه ۴۰ شرکت دست به دست هم دادند تا این زیردریایی را بسازند، عنوان کرد: این امر با وجود تحریم هایی که وجود داشته در کشور محقق شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در آیات سوره «آل عمران» آمده است که «اگر به شما یک کار خیری برسد دشمنان شما عصبانی می شوند و توطئه می کنند، اما اگر یک بدی به شما برسد خیلی خوشحال می شوند»، گفت: سیاست دشمن این است که موفقیت های ما را نادیده می گیرد و کم جلوه می دهد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه وظیفه ما این است که مقاومت کنیم و اعتقاد داشته باشیم که توطئه های دشمن اثر نمی کند، گفت: مقاومت و صبر مردم را در یوم الله ۲۲ بهمن دیدیم.

وی با بیان اینکه امروز دو چیز آفت انقلاب اسلامی ایران خواهد بود، افزود: یکی کفران نعمت است، نباید این همه نعمت را فراموش کنیم.

نباید به واسطه مشکلات از اصل انقلاب اسلامی غفلت کنیم

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به نعمت انقلاب اسلامی، آسایش، امنیت، معنویت و ... گفت: نباید با وجود این همه نعمت ناسپاسی کنیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نباید به واسطه مشکلات از اصل انقلاب اسلامی غفلت کنیم، بیان داشت: آفت دیگر برای انقلاب کمرنگ شدن روحیه خدمت رسانی است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش شبانه روزی باید صورت بگیرد، بی انگیزه نباشیم و به روزمرگی دچار نشویم، عنوان کرد: با خدمت رسانی می توانیم امید ایجاد کنیم و مردم را در صحنه نگه داریم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، بیان داشت: اینکه مردم از ما مطالبه می کنند به حق است، فردای روز قیامت خدا از ما مطالبه می کند، باید عزم خود را جدی تر کنیم، با نگاهی به گذشته پر افتخار آینده را با خدمت رسانی، مقاومت و تقوا رقم بزنیم.