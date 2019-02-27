ورودی های شهر صدرا در حال ساماندهی است/ اتصال به آزادراه

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهر صدرا افزود: صدرا شهری روبه رشد و از پتانسیل های مناسب برخوردار است.

وی ادامه داد: این شهر با هدف یک شهر سبز ایجاد شده که این هدف باید مستمر ادامه پیدا کند و اگر قرار باشد کسی در حاشیه شیراز مستقر شود با وجود ویژگی صدرا به آن وارد می شود.

استاندار فارس ادامه داد: با توجه به وجود پردیس های مختلف این شهر، شهری دانشگاهی است که بر رونق اقتصادی صدرا اثر گذار خواهد بود.

رحیمی یادآور شد: صدرا شهر درمانی در مباحث جهانی است زیرا امروز شاهد حضور و فعالیت مراکز درمانی بین المللی در آن هستیم و از طرفی شهر فرهنگی است که باید با تمام توان ادامه داشته باشد.

وی افزود: مشکلاتی مانند فاضلاب وجود دارد که یک پروژه اجرایی شد و تصفیه خانه اول با مشکلاتی مواجه است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.

استاندار فارس تاکید کرد: وضعیت ورودی های شهر صدرا نیز در حال ساماندهی است که با مشخصات بزرگراهی و آزاد راهی و حتی با استفاده از تونل، شهر صدرا به آزاد راه باید متصل شود.

وی تاکید کرد: موضوع فضای سبز شهر صدرا باید به عنوان یک برند در کشور مطرح شود که مشکل آب نیز با استفاده از تصفیه خانه برطرف می شود.

رحیمی تاکید کرد: صدرا نیازمند فضاهای شاخص و فاخر است که مدیران شرکت عمران باید به سمت ایده های خلاقانه حرکت کنند.

وی یادآور شد: صدرا می تواند بازار هنر را در منطقه به خود اختصاص دهد که زیرساخت های لازم در جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود.